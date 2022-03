Ajax breekt ongeslagen reeks van AZ en staat in bekerfinale tegenover PSV

Donderdag, 3 maart 2022 om 21:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:15

Ajax heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Erik ten Hag won met 0-2 van AZ door treffers van Steven Berghuis en Davy Klaassen; de Alkmaarders creëerden nauwelijks serieuze kansen en leden de eerste nederlaag in negentien officiële wedstrijden op rij. Ajax won de beker vorig seizoen en gaat op zondag 17 april in De Kuip tegen PSV een poging doen om de trofee te prolongeren. PSV schakelde woensdagavond Go Ahead Eagles uit.

In een verhitte eerste helft, met de nodige opstootjes en overtredingen, viel één doelpunt. Na tien minuten sprong de bal van de voet van Zakaria Aboukhlal, waardoor Ajax kon omschakelen. Berghuis verstuurde een afgemeten steekpass richting Antony aan de rechterflank en liep zelf door over de as van het veld. Antony trok langs de zestienmeterlijn naar binnen en bediende Dusan Tadic, die de bal kwijtraakte. Daardoor ontstond buiten het strafschopgebied een schietkans voor Berghuis: met het linkerbeen schoot hij raak via de binnenkant van de rechterpaal.

Ajax drukte AZ na het doelpunt flink naar achteren. Via een afstandsschot van Antony waren de bezoekers dicht bij de 0-2, maar de bal plofte op de bovenkant van de lat. In het restant van de eerste helft waren er nauwelijks kansen, maar wel veel opstootjes. Zo kwamen André Onana en Zakaria Aboukhlal met elkaar in botsing, waarna Erik ten Hag boos gebaarde en vermanend werd toegesproken door vierde official Sander van der Eijk. Volgens Ten Hag moest de arbitrage ‘optreden’; arbiter Serdar Gözübüyük floot enkel voor een overtreding en hield de kaarten op zak. “Het is geen rugby hier”, foeterde Ten Hag.

In de tweede helft was de wedstrijd minder fysiek. AZ zocht naar de gelijkmaker, maar kwam niet tot serieuze kansen. Ook het gevaar van Ajax bleef beperkt. Een schot van Antony belandde in de handen van keeper Peter Vindahl. De wedstrijd kabbelde voort en kende een laag tempo. Dat kwam niet alleen door wissels bij Ajax en een blessurebehandeling voor Sam Beukema, maar ook simpelweg doordat de bezoekers erin slaagden om AZ in toom te houden. Sterker nog: kort voor tijd breidde Ajax de marge uit. Tadic bediende aan de linkerflank de opgestoomde invaller Nicolás Tagliafico, die Klaassen met een lage voorzet in staat stelde om van dichtbij de 0-2 te maken. Ajax werd de eerste ploeg sinds Roda JC Kerkrade in 2000 die de bekerfinale haalde zonder tegengoals in het toernooi.