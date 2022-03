Supportersvereniging verrast door overweldigend oordeel jonge Feyenoorders

Donderdag, 3 maart 2022 om 21:17 • Laatste update: 21:29

Als het aan de leden van de supportersvereniging van Feyenoord ligt gaat De Kuip gemoderniseerd worden, zo blijkt uit een enquête van FSV De Feijenoorder. De meeste fans geven de voorkeur aan het huidige stadion en zeggen niets te voelen voor een nieuw onderkomen. Opmerkelijk genoeg hebben vooral jonge supporters aangegeven graag in de huidige Kuip te willen blijven. In totaal werd de vragenlijst door 3.297 mensen ingevuld. Ook Feyenoord zelf stuurde deze week een enquête uit.

Onder jongere supporters is de voorkeur voor modernisatie opvallend sterk. Van de leden tot 24 jaar wil liefst 88 procent dat de club in het huidige stadion blijft spelen. Slechts vier procent geeft er de voorkeur aan om te verhuizen. Onder supporters tussen 35 en 50 jaar is de verhouding 69-19, van de leden boven 75 is dat 52-34. Verder valt op dat meer vrouwen (79 procent) dan mannen (62 procent) behoud van De Kuip willen. Voorstanders van verbouw noemen de sfeer, historie en Feyenoord-identiteit als belangrijke pijlers.

"Dit bevestigt wat we al vermoedden”, zegt Alwin van den Hoven, bestuurslid van FSV De Feijenoorder. "Dat vooral jonge mensen zo massaal voor de Kuip zijn, verraste ons wel. Je zou denken dat die minder hebben meegemaakt en daardoor wat minder aan het stadion hangen. Maar ook zij vinden dus dat het stadion onlosmakelijk onderdeel is van wat Feyenoord bijzonder maakt." Feyenoord maakte halverwege februari bekend drie opties te zullen bekijken. Verwacht wordt dat de projectgroep in april met een eindrapport komt, om deze vervolgens te presenteren aan de Raad van Commissarissen.

"Alle drie de plannen worden beoordeeld op dezelfde criteria", schreef Feyenoord destijds op de clubsite. "Daarbij wordt onder meer gekeken naar bouwkosten, sfeerelementen, stichtingskosten, financierbaarheid en de bijdrage aan de begroting van Feyenoord. De projectgroep gaat diverse stakeholders, zoals supporters en de gemeente Rotterdam, vragen naar hun input." De projectgroep komt in april met een definitief eindrapport voor de directie en de Raad van Commissarissen. Tevens wordt het eindrapport geopenbaard.

Er worden twee varianten onderzocht waarbij de huidige Kuip wordt verbouwd. De derde optie is een nieuwe Kuip op een kavel aan de Maas. De opties worden getoetst op twintig verschillende criteria, waaronder het mogelijk maken van de sportieve ambities, bieden van commerciële faciliteiten en het goed en veilig bereikbaar zijn. Ook hecht de club er waarde aan dat supporters dicht op het veld kunnen zitten. Als onderdeel van het onderzoek gaat Feyenoord onder meer in gesprek met supporters, die middels een enquête hun mening kunnen geven. Die enquête is deze week verstuurd.