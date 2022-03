Sander van der Eijk botst met Erik ten Hag: ‘Anders moet ik tegen jou optreden!’

Donderdag, 3 maart 2022 om 20:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:42

In de eerste helft van de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax hebben Erik ten Hag en vierde official Sander van der Eijk het met elkaar aan de stok gekregen. Ten Hag vond dat Zakaria Aboukhlal een gele kaart verdiende, maar Serdar Gözübüyük floot enkel voor een overtreding en hield de kaarten op zak. De daaropvolgende ruzie tussen Ten Hag en Van der Eijk aan de zijlijn was een van de vele opstootjes op en rondom het veld.

Na dertig minuten ontstond een botsing tussen Onana en Aboukhlal. De aanvaller reageerde op een lange bal van achteruit van rechtsback Aslak Fonn Witry, maar Onana kwam zijn doel uit en plukte de bal uit de lucht. De doelman kwam op ongelukkige wijze ten val en had pijn. De zeventienjarige reservedoelman Charlie Setford liep zich warm, maar uiteindelijk kon Onana verder. Dat was een grote opluchting voor Ajax, daar reservekeepers Remko Pasveer, Jay Gorter en Maarten Stekelenburg geblesseerd zijn.

Ten Hag gebaarde boos en werd vermanend toegesproken door vierde official Van der Eijk. Volgens Ten Hag moest de arbitrage ‘optreden’. “Nee, jij moet ophouden, anders moet ik tegen jou optreden, daar heb ik ook geen zin in!", aldus Van der Eijk. "Hij fluit toch? Hij geeft toch een vrije trap?” Ten Hag reageerde: “Het is geen rugby hier.” Commentator Michiel Teeling van ESPN kan zich vinden in het oordeel van de arbitrage. “Blijkbaar wil Ten Hag meer zien dan alleen een vrije trap voor Ajax, maar ik denk dat geel voor Aboukhlal hier overdreven zou zijn geweest." Ajax leidde bij rust met 0-1 door een treffer van Steven Berghuis.