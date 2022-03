Agnelli wordt tijdens congres gevraagd naar pijnlijke vergelijking met Poetin

Donderdag, 3 maart 2022 om 20:35 • Dominic Mostert

Andrea Agnelli is vastberaden om de plannen voor een Super League door te zetten. De voorzitter van Juventus was donderdagavond aanwezig op een congres van de Financial Times en kreeg de vraag waarom het Super League-project is mislukt. "Het is niet mislukt", luidde zijn veelzeggende reactie. Volgens Agnelli zijn elf clubs nog altijd gebonden aan het contract waarin de oprichting van de Super League wordt beschreven.

"Hervormingen zijn hoognodig in het Europees voetbal', maakte Agnelli duidelijk. Eerder op de donderdag kwam ook Javier Tebas, de voorzitter van LaLiga, aan het woord. Hij noemde de drie clubs die de Super League nog altijd steunen, Barcelona, Real Madrid en Juventus, 'grotere leugenaars dan Vladimir Poetin'. "Over Tebas ga ik het niet hebben, zijn uitspraken spreken voor zich", reageerde Agnelli. Volgens de voorzitter van Juventus is een compromis met de UEFA 'geen optie meer'. "Er zijn grondigere hervormingen nodig. Moet een monopolist de macht hebben over het voetbal? Ik denk het niet."

De UEFA was al langere tijd op de hoogte van de plannen, toen de Super League in april 2021 werd aangekondigd. De Europese bond kon zodoende niet verrast zijn door de aankondiging, vindt Agnelli. "De UEFA wist dat ik als voorzitter van Juventus werkte aan iets nieuws." De voorzitter van Juventus benadrukte desondanks dat hij slechts een van de initiatiefnemers is. "De Super League is een collectief project van twaalf clubs, niet van één persoon. Twaalf clubs hebben een contract van 120 pagina's ondertekend en voor elf clubs is dat contract nog bindend."

Agnelli reageerde cryptisch op de vraag of hij Juventus over vijf jaar nog in de Champions League ziet spelen. "Ik zie Juventus in de belangrijkste Europese competitie spelen." De Italiaan is in afwachting van een hoorzitting bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin wordt bepaald of het bestaansrecht van de Super League beschermd wordt door de Europese wetgeving. In de tussentijd mogen de twaalf oprichters niet bestraft worden voor hun aandeel in de oprichting. Het Hof van Justitie zal ook beoordelen of de macht van de UEFA over het Europese voetbal neerkomt op een monopolie. "Ik ben voor een transparante organisatie en ik wacht op het oordeel van het Hof van Justitie of het huidige orgaan geschikt is", aldus Agnelli.

De Super League veroorzaakte een schokgolf in het voetbal door de aankondiging van twaalf grootmachten om zich af te scheiden van de UEFA. Negen van de twaalf deelnemers trokken zich vanwege de enorme ophef binnen enkele dagen weer terug, maar Barcelona, Real en Juventus bleven geloven in de supercompetitie. Er zijn sindsdien nieuwe plannen gesmeed. Het zeer impopulaire concept van gegarandeerde deelnameplekken voor enkele clubs wordt naar verluidt geschrapt: er komt een traditioneel kwalificatiesysteem via de nationale competities, zoals dat momenteel ook door de UEFA is ingericht met de Champions League en andere toernooien.