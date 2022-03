Aanwinst van Ajax weegt 48 kilo: ‘Ze zullen nu beweren dat hij niet sterk is’

Donderdag, 3 maart 2022 om 18:51 • Dominic Mostert

Rayane Bounida meldt zich spoedig bij de jeugdopleiding van Ajax. Nederlandse en Belgische media maakten deze week melding van de overstap van de dribbelaar, die donderdag zijn zestiende verjaardag viert en in eigen land te boek staat als een toptalent. Sporza concludeert dat geen enkele Belgische voetballer ooit 'meer buzz bij elkaar voetbalde' op zo'n jonge leeftijd, maar benadrukt tegelijkertijd dat Bounida nog veel stappen moet zetten op fysiek vlak.

De aanvallende middenvelder is volgens de berichtgeving 1,62 meter lang en weegt 48 kilo. Het is voor Ajax te hopen dat hij nog wat centimeters groeit: in het internationale topvoetbal zijn Joe Allen en Alexis Sánchez met een lengte van 1,68 meter de kleinste spelers die bij een groot publiek bekend zijn. Urbain Haesaert, voormalig topscout van Anderlecht en tegenwoordig actief bij Ajax, schudt echter het hoofd als hij de vraag krijgt of de fysiek van Bounida bewijst dat hij slechts een internethype is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De mensen die Rayane kwijtspeelden, zullen nu beweren dat hij niet sterk genoeg is voor het hoogste niveau", doelt Haesaert mogelijk op personen binnen Anderlecht die er niet in slaagden Bounida te behouden. "Maar het fysieke kan je ontwikkelen, bij individuele technische klasse en spelinzicht is dat veel moeilijker. En die heeft Rayane in overvloed." De scout denkt dat Bounida er goed aan doet om naar Ajax te gaan; hij wijst op spelers als Thomas Vermaelen, Tom De Mul en Toby Alderweireld die hem voorgingen. "En zeker Rayane zal met meer goeie spelers rond zich nog sneller stappen zetten. Dan komt het tiki-taka-voetbal naar boven."

Anderlecht heeft het afgelopen jaar alles op alles gezet om Bounida te behouden, maar kon geen akkoord bereiken. Bounida - een hit op Instagram, waar hij 350 duizend volgers heeft, en ook op YouTube, waar vele compilatievideo’s van de technicus tienduizenden keren zijn bekeken - wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax. Hij kreeg een jaar geleden al een rondleiding op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Bij de rondleiding waren de familie van de Belgische Marokkaan en ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, aanwezig. Ajax probeerde Bounida ervan te overtuigen dat de Amsterdamse club de ideale tussenstap is, in plaats van direct de overstap naar de Europese top te maken.

Barcelona en Manchester City deden hem eveneens een aanbieding, terwijl Paris Saint-Germain ‘heel ver ging’ om hem naar Frankrijk te halen. Uiteindelijk lijkt Ajax echter aan het langste eind te trekken. De club hoeft alleen een opleidingsvergoeding te betalen, omdat Bounida nog geen profcontract had. Er bestond naar verluidt een groot verschil tussen vraag en aanbod tijdens de contractonderhandelingen tussen Bounida en Anderlecht. Het Nieuwsblad schreef zelfs dat de entourage van Bounida mikte op een jaarsalaris van 700.000 euro, 'beweringen die stellig ontkend worden door de entourage van de speler', aldus Sporza. "Ook in Nederland valt te horen dat Ajax niet de gewoonte heeft om met stevige salarissen te gooien voor tieners."