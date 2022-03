Ten Hag kiest voor Schuurs en Gravenberch in bekerkraker tegen AZ

Donderdag, 3 maart 2022 om 18:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:56

De opstellingen van Ajax en AZ zijn bekend voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Erik ten Hag kan naast de langdurig geblesseerden niet beschikken over Remko Pasveer (gebroken vinger) en Noussair Mazraoui (knie). Jurriën Timber keert terug in de basisopstelling, net als Ryan Gravenberch. De terugkeer van Timber gaat ten koste van Devyne Rensch. Bij AZ ontbreekt Fredrik Midtsjö. Het duel in het AFAS Stadion gaat om 20.00 uur van start en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Ten Hag kan voorlopig geen beroep doen op Pasveer, die kampt met een gebroken vinger. Voorafgaand aan het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles (2-1) gaf de oefenmeester aan dat André Onana voorlopig het doel verdedigt. De Kameroener ziet voor zich in de achterhoede één wijziging ten opzicht van het duel in Deventer. Timber keert terug in het elftal als rechtsback. Dat ten koste van Rensch. Perr Schuurs behoudt zijn positie in het hart van de defensie. Op het middenveld krijgt Ryan Gravenberch de voorkeur boven Klaassen.

Ten Hag (drie finales) kan de vijfde coach worden die zijn club vier keer naar de finale van de TOTO KNVB Beker weet te leiden. Guus Hiddink (vijf), Ernst Happel (vier), Rinus Michels (vier) en Dick Advocaat (vier) gingen hem voor. De vierde keer van Advocaat was de afgelaste finale tussen Feyenoord en Utrecht in 2019/'20. Ajax wist al 26 keer de bekerfinale te halen. Geen enkele club bereikte de eindstrijd vaker. Twintig keer stonden de Amsterdammers met de dennenappel in de hand. AZ wist de beker tot dusver vier keer te winnen. De meest recente was in 2013, toen er werd gewonnen van PSV.

AZ-trainer Pascal Jansen heeft een flinke tegenvaller te verwerken gekregen, daar Fredrik Midtsjö op het laatste moment geblesseerd is afgehaakt. De Alkmaarders spelen vermoedelijk met een middenveld bestaande uit Jordy Clasie, Dani de Wit en Zakaria Aboukhlal, waardoor Yukinari Sugawara als gelegenheidsrechtsbuiten aan het duel begint. Voorafgaand aan het duel neemt AZ afscheid van Ron Vlaar. De centrale verdediger zette een jaar geleden een punt achter zijn actieve loopbaan.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Clasie, De Wit, Aboukhlal; Sugawara, Pavlidis, Karlsson

Opstelling Ajax: Onana; Timber, Schuurs, Martinez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic