Provocerend gebaar Xavi Simons wekt irritatie van eigen trainer: ‘Gedraag je’

Donderdag, 3 maart 2022 om 17:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:10

Xavi Simons heeft zich de woede op de hals gehaald van zijn eigen trainer. De aanvallend ingestelde middenvelder van Paris Saint-Germain eiste in de Youth League-wedstrijd tegen Sevilla (2-0 winst) een hoofdrol voor zich op door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Na de treffer, een rake strafschop, maakte hij een gebaar naar de spelers van Sevilla. Het duel met de Spaanse leeftijdsgenoten stond bol van de spanning, wat leidde tot enkele opstootjes.

Het begon allemaal na de strafschop van Simons. De Nederlander legde na zijn treffer enkele spelers van Sevilla het zwijgen op. Ook de aanvoerder van PSG Onder 19 deed de vinger voor zijn mond als gebaar naar de spelers van Sevilla. Het zorgde voor een handgemeen die aan het einde van de wedstrijd werd voortgezet. De Spanjaarden waren duidelijk niet gediend van de gebaartjes van Simons en zochten hem op. Ploeggenoten van Simons stonden uiteindelijk aan de basis van de vechtpartij.

Trainer Zoumana Camara voelde zich genoodzaakt om tussen de vechtersbazen te komen. Na afloop uitte hij zijn ongenoegen. "Ze moeten zich ervan bewust zijn dat ze bij Paris Saint-Germain spelen. Ze vertegenwoordigen een belangrijke club. Wij zijn een club waar iedereen zich hoort te gedragen. Het gaat niet alleen om het talent op het veld. Je moet weten hoe je je moet gedragen en hoe je omgaat met provocaties."

PSG kende weinig moeite met Sevilla. Na de openingsgoal van Simons nam Sekou Yansané het tweede doelpunt voor zijn rekening. De spits schoot eveneens raak vanaf elf meter. In de kwartfinale treffen de Parijzenaren Red Bull Salzburg Onder 19, dat in de achtste finale na strafschoppen te sterk was voor het Slowaakse MSK Zilina. Simons, die op scherp stond, kreeg een gele kaart, waardoor hij de kwartfinale op 15 of 16 maart geschorst is.