‘Haaland spreekt eindelijk jawoord uit; discussie over transfer in 2022 of 2023’

Donderdag, 3 maart 2022 om 16:16 • Jeroen van Poppel

Volgens de informatie van AS heeft Real Madrid de beste papieren voor Erling Braut Haaland. 'Bronnen dicht bij het vuur' melden aan de Madrileense sportkrant dat de 21-jarige topspits van Borussia Dortmund zijn voorkeur voor de Koninklijke heeft laten doorschemeren. Real zou Haaland het liefst nog tot medio 2023 bij Dortmund laten spelen, zodat aanvoerder Karim Benzema niet voor de voeten wordt gelopen. Haaland kan in dat geval zijn nieuwe topsalaris bij Real al vanaf komende zomer bijschrijven, maar hij ziet een extra jaar bij Dortmund niet zitten. De onderhandelingen lopen dan ook nog.

Naast Real werkt ook Barcelona nog altijd aan de komst van Haaland. Xavi is dinsdag in München geweest om hoogstpersoonlijk het gesprek aan te gaan met de aanvaller, zo meldt het Catalaanse dagblad L'Esportiu. De trainer van Barcelona hoopte de Noorse goalgetter, die voor een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro kan vertrekken, daarmee een zetje te kunnen geven in de richting van het Camp Nou.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haaland is naar München getrokken om verder te werken aan het herstel van zijn slepende liesblessure, zo weet BILD. De spits hervatte een tijdje terug de groepstraining, maar wist de laatste stap in zijn revalidatie steeds niet te zetten. In de Duitse deelstaat Beieren werd Haaland opnieuw medisch onderzocht. Zijn bezoek heeft dus niets te maken met de vermeende interesse van Bayern München, zo benadrukt BILD.

Voor zowel Barcelona als Real Madrid geldt Haaland komende zomer als belangrijkste transferdoelwit, al willen de Madrilenen ook Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain vastleggen. Barça werkt al veel langer hard aan de komst van Haaland. Een Catalaanse delegatie, bestaande uit Joan Laporta en Jordi Cruijff, bracht eind februari een geheim bezoek aan Monaco om met de topzaakwaarnemer te spreken over Haaland en ook Noussair Mazraoui van Ajax, zo meldde De Telegraaf.