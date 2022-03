Topvoetbal staat op ontploffen: ‘Deze drie clubs liegen nog meer dan Poetin!’

Het is donderdagmiddag tot een keiharde confrontatie gekomen tussen een aantal grote spelers in het Europese topvoetbal. Op een voetbalcongres georganiseerd door de Financial Times kwamen de drie overgebleven pioniers van de Super League (Barcelona, Real Madrid en Juventus) oog in oog te staan met hun rivalen van de UEFA en LaLiga. De voorzitters van de laatstgenoemde twee organisaties maakten de drie topclubs met de grond gelijk en namen het woord 'leugenaars' in de mond.

Vorige week sijpelde via The Telegraph al door dat Barcelona, Real en Juventus de plannen voor de Super League nieuw leven in blazen. Andrea Agnelli, de voorzitter van de Italiaanse deelnemer, is donderdag aanwezig op het Financial Times Business of Football Summit, waar hij naar verwachting meer bekend zal maken over de nieuwe opzet van de Super League. Terwijl Agnelli nog als gast in de zaal aanwezig was, kwamen Aleksander Ceferin en Javier Tebas (helemaal rechts op bovenstaande foto), de voorzitters van respectievelijk de UEFA en LaLiga, aan het woord.

Ceferin maakte als eerst duidelijk nog altijd lijnrecht tegenover de drie Super League-oprichters te staan. De elitecompetitie werd in april vorig jaar voor het eerst aangekondigd, maar na enorme protesten ook binnen enkele dagen weer afgebroken. "Kijk, eerst lanceerden ze hun onzinidee middenin een pandemie", aldus de voorzitter van de UEFA. "En nu lezen we elke dag artikelen dat ze van plan zijn om middenin een oorlog een ander project te lanceren. Moet ik nog meer over die mensen praten? Ze leven duidelijk in een parallelle wereld. En terwijl wij spelers helpen samen met andere belanghebbenden, terwijl we werken om te helpen in een vreselijke situatie, werken zij aan zo'n project."

De UEFA dreigde vorig jaar alle Super League-deelnemers te verbannen van Europees voetbal, maar de bond moest zijn keutel intrekken na uitspraken van de Spaanse rechter. Ceferin beseft dat hij de Super League onmogelijk kan tegenhouden. "Clubs zijn vrij om een eigen competitie op te zetten, maar vanaf dat moment zullen ze niet meer deelnemen aan toernooien van de UEFA", aldus de Sloveen.

Even later deed Tebas, het hoofd van LaLiga, er nog een schepje bovenop. "De drie oprichters van de Super League zijn grotere leugenaars dan Vladimir Poetin", aldus Tebas, die vreest dat Barcelona en Real zich op termijn afscheiden van de Spaanse nationale competitie. "Ik voel me vernederd door het hele idee van de Super League." Er is nog geen reactie gekomen van Agnelli, die vanaf 18.30 uur aan het woord komt op het congres. De preses van Juventus zal dan vermoedelijk de plannen voor de Super League 2.0 ontvouwen.

Ceferin over tweejaarlijks WK en sancties voor Rusland

Ceferin verklaarde ook dat het plan van de FIFA voor een tweejaarlijks WK nu 'van tafel' is. De voorzitter van de UEFA sprak over een alternatief plan waardoor Europese landen vaker tegen Zuid-Amerikaanse landen zouden spelen. "Nu zijn we ook met de FIFA in overleg hoe we dat gaan doen. Doen we het samen? Waarschijnlijk wel. Maar voor nu is het te vroeg om dat publiekelijk te delen." Ceferin bevestigde verder dat het Russische vrouwenelftal is verbannen van het EK komende zomer in Engeland. Loting zal vermoedelijk een vervangende deelnemer aan het toernooi opleveren. "We hopen en bidden allemaal dat de oorlog stopt. Deze waanzin moet zo snel mogelijk stoppen."