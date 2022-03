Alle remmen los in Barcelona: 6,5 miljoen netto per jaar brengt transfer nabij

Donderdag, 3 maart 2022 om 13:26 • Jeroen van Poppel

Barcelona zet hoog in om Franck Kessié komende zomer transfervrij in te lijven. De Catalanen hebben een officiële vijfjarige contractaanbieding voor 6,5 miljoen euro netto per seizoen neergelegd bij de 25-jarige middenvelder van AC Milan, zo weet Fabrizio Romano. Daarmee zal de komst van Kessié naar het Camp Nou vermoedelijk spoedig afgerond worden.

Joan Laporta kondigde bij zijn aanstelling als president van Barcelona al aan dat er vanaf het nieuwe seizoen meer mogelijk zou worden bij de club. Barça moest in januari nog kunstgrepen uithalen om de nieuwe aanwinsten binnen de salarislimiet van LaLiga te laten passen, maar krijgt per 1 juli meer ruimte, zo stelde Laporta eerder al. Kessié liet eerder al blijken oren te hebben naar een transfervrije overstap naar Barcelona en de torenhoge contractaanbieding zal dat in een stroomversnelling brengen.

AC Milan wilde dolgraag verder met Kessié, maar heeft laten weten niet verder te gaan dan een salaris van vijf miljoen euro per seizoen. Romano voegt toe dat de Italianen ook na het bod van Barça bij hun standpunt blijven. Milan haalde Kessié in 2017 weg bij Atalanta, aanvankelijk tegen een huursom van 8 miljoen euro en een jaar later definitief voor een transfersom van 24 miljoen euro. Sindsdien speelde de 52-voudig international van Ivoorkust 210 officiële wedstrijden voor i Rossoneri en ook dit seizoen is hij een vaste waarde in het elftal van trainer Stefano Pioli, dat volop meedoet om het kampioenschap in de Serie A.

Er werd eerder vanuit Spanje gemeld dat Kessié een van de drie beoogde transfervrije versterkingen voor Barcelona is. Ook César Azpilicueta en Andreas Christensen moeten na het verlopen van hun contract bij Chelsea naar Catalonië gehaald worden. Sport schreef twee weken geleden dat Azpilicueta zelfs al akkoord zou zijn met Barcelona over een tweejarig contract met een optie voor een extra seizoen. Meerdere Spaanse media meldden woensdag dat Barcelona ook een jawoord heeft gekregen van Christensen.