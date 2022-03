Spijt van late switch: ‘Ik heb te lang op het Nederlands elftal gewacht’

Donderdag, 3 maart 2022 om 13:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:46

Ridgeciano Haps heeft spijt dat hij niet eerder voor een interlandcarrière voor Suriname heeft gekozen. De 28-jarige verdediger van Venezia hoopte lange tijd op een uitnodiging voor het Nederlands elftal, maar besloot vorig jaar zijn Oranje-droom op te geven en voor Suriname te kiezen. Tot nog toe kwam Haps vijf keer in actie voor Natio.

“Ik heb er te lang op gewacht en gehoopt”, laat Haps zich ontvallen tegenover Voetbal International. Toen bleek dat ik voor Suriname kon gaan spelen, heb ik dat meteen gedaan. 'Het voelde als een verlossing. Ik ben net zoveel Nederlander als Surinamer. Mijn familie komt ervandaan, mijn oma woont er nog, ik ging er al vaak naartoe op vakantie. Dus al met al was het de perfecte oplossing. Toch een interlandcarrière voor een eigen land.”

Haps debuteerde vorig jaar juni voor Suriname tijdens het gewonnen WK-kwalificatieduel met Bermuda (6-0). Een maand later behoorde de verdediger ook tot de selectie van voormalig bondscoach Dean Gorré voor de Gold Cup. “Het was de eerste keer dat wij als Nederlanders voor Suriname konden spelen”, herinnert Haps zich. Dat trok me aan. Historie schrijven, dat wil ik doen met Venezia en Suriname. De Gold Cup was een begin, het eerste toernooi waaraan Suriname deelnam.”

Haps, die dit seizoen tot nog toe tot negentien officiële duels voor Venezia kwam, kijkt uit naar de ontwikkelingen bij Suriname. “Het moet de opmaat zijn tot meer. Met Stanley Menzo hebben we een goede nieuwe bondscoach en we hebben laten zien dat we ons kunnen plaatsen voor toernooien. Komende zomer spelen we in de CONCACAF Nations League, we zitten in de hoogste groep, dus Amerika, Canada, Mexico. Mooie wedstrijden.”