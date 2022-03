Ronald Koeman sluit terugkeer als bondscoach Oranje niet uit

Donderdag, 3 maart 2022 om 11:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:13

Ronald Koeman staat in de toekomst niet onwelwillend tegenover een terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. De 58-jarige oefenmeester plaatste zich met Oranje voor het EK van afgelopen zomer, maar vertrok in 2020 bij de KNVB voor een dienstverband bij Barcelona, waardoor hij het eindtoernooi miste. Een tweede dienstverband als bondscoach van het Nederlands elftal wordt door Koeman na zijn ontslag bij los Azulgrana in oktober niet uitgesloten.

“Je wordt bondscoach om ook een eindtoernooi mee te maken. Dat ontbreekt”, zegt Koeman in een nieuw seizoen van Videoland-serie Força Koeman. “Als ik daar ooit weer een kans voor krijg... Ik ga niet solliciteren, maar dat is wel een gemisje. Wie weet komt dat nog een keer. Dat past misschien nog wel het beste bij mij: niet iedere dag op het veld staan.”

Koeman heeft in de serie lovende woorden over voor Louis van Gaal, zijn opvolger bij het Nederlands elftal. “Hij is heel belangrijk geweest voor Oranje’’, zegt Koeman. “Hij heeft voor duidelijkheid gezorgd. Zijn gezag en ervaring hebben duidelijk invloed gehad, Memphis en Frenkie zeggen me dat ook. Wel ben ik benieuwd hoe het op het WK zal gaan, als hij inderdaad nog met een ander systeem wil gaan spelen.”

Louis van Gaal maakte in december bekend dat hij na het WK in Qatar zijn taken neerlegt als bondscoach van het Nederlands elftal. Koeman wordt sindsdien veelvuldig naar voren geschoven om het stokje van Van Gaal over te nemen. De voormalig bondscoach van Oranje zit sinds zijn ontslag als trainer van Barcelona zonder werkgever. Rob Jansen, zaakwaarnemer van Koeman, noemde een eventuele terugkeer van zijn cliënt bij het Nederlands elftal begin dit jaar een 'logische keuze'.

“Dat hebben we nog niet besproken. Bovendien is dat aan de KNVB, zij gaan daarover", vertelde Jansen destijds in gesprek met Voetbal International toen hem werd gevraagd naar een mogelijk bondscoachschap van Koeman. “Maar vanuit mijn persoonlijke perspectief zeg ik: een rentree van Ronald bij Oranje zou na het WK een logische keuze zijn. Hij heeft bewezen een goede bondscoach te zijn, de spelers waren tevreden, de bond was tevreden en Ronald zelf ook. Maar nogmaals: ik zeg dit op eigen titel, er is hierover geen enkel contact geweest.”