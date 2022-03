PSG-directeur Leonardo laat zich uit over geruchten rondom Pochettino

Donderdag, 3 maart 2022 om 11:15 • Jordi Tomasowa

Mauricio Pochettino heeft nooit gevraagd om Paris Saint-Germain te verlaten, zo zegt sportief directeur Leonardo. De Argentijnse oefenmeester werd de afgelopen maanden voortdurend in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. Leonardo is er echter van overtuigd dat Pochettino de honneurs bij de Franse topclub zal blijven waarnemen.

PSG staat met 62 punten uit 26 duels fier aan kop in de Franse Ligue 1. Olympique Marseille volgt op gepaste afstand als eerste belager met 47 punten. De Parijzenaren hopen bovendien de eerste Champions League-titel uit de clubgeschiedenis te winnen. Toch is de toekomst van Pochettino bij de club voortdurend een punt van discussie geweest. Al geldt dit niet voor Leonardo, die zegt dat PSG nooit heeft overwogen om van trainer te wisselen en dat Pochettino zelf nooit heeft aangegeven dat hij weg wilde.

"Pochettino beschikt nog over een contract voor een jaar (tot juni 2023, red.). We hebben er eerlijk gezegd nooit aan gedacht om van trainer te veranderen”, zegt Leonardo tegenover L’Équipe. “We hebben nooit contact opgenomen met Zinedine Zidane of wie dan ook. Voordat hij hier kwam, behoorde Pochettino tot de top vijf van beste trainers in de wereld en dat is hij nog steeds.”

“Ik denk dat hij misschien momenten van twijfel heeft gehad, maar hij heeft nooit gevraagd om te vertrekken”, vervolgt Leonardo. “Hij heeft misschien moeilijke momenten gehad, in februari of maart vorig jaar bijvoorbeeld, toen hij besmet raakte met het coronavirus. Tijdens de zomer, waren er geruchten over een vertrek. Maar geen enkele club heeft naar hem geïnformeerd en niemand heeft ons gebeld.”

Pochettino bracht een deel van zijn voetbalcarrière door bij PSG, en Leonardo denkt dat die connectie, plus de mogelijkheid om een selectie te trainen met spelers als Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi, het ongeloofwaardig maakt dat hij niet gemotiveerd zou zijn om te blijven. “IIk heb geen probleem met Pochettino. We zijn heel duidelijk, we praten over alles. Hij heeft nooit gevraagd om te vertrekken. Hoe kan een trainer in zijn situatie niet gemotiveerd zijn? Je hebt zo'n ploeg, je bent bij PSG waar je zelf gespeeld hebt. Ik zie niet eens hoe dit een onderwerp van discussie is.”

Pochettino staat volgens Engelse media samen met Erik ten Hag nog altijd bovenaan de verlanglijst van Manchester United. The Red Devils stelden in november Ralf Rangnick aan als interim-coach om Ole Gunnar Solskjaer tijdelijk te vervangen. In de zomer moet een sterke hoofdtrainer worden aangetrokken voor de lange termijn, maar voorlopig is de zoektocht weinig succesvol. Naast Ten Hag gaat ook Pochettino nog niet in op de avances, waardoor volgens ESPN en The Times Carlo Ancelotti is toegevoegd aan de lijst met opties.