Donderdag, 3 Maart 2022

Juventus maakt van Ajacied hoogste prioriteit

Julian Weigl is aangeboden aan AC Milan en AS Roma. Vooral i Giallorossi zijn geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder van Benfica, die rond de 35 miljoen euro moet kosten, terwijl Milan vol voor Renato Sanches gaat. (Calciomercato)

Barcelona verwacht de contractverlengingen van Ronald Araújo en Gavi tegen het einde van deze maand rond te hebben. Gavi krijgt een contract voor vijf jaar aangeboden met een een ‘enorm hoge’ ontsnappingsclausule. (Sport)

Juventus heeft Ryan Gravenberch in aanloop naar de zomerse transferwindow bovenaan zijn shortlist geplaatst. La Vecchia Signora heeft vastgesteld dat het haalbaar moet zijn om de middenvelder van Ajax voor 35 miljoen euro te contracteren. (Calciomercato)

De verwachting is dat Joe Gomez tijdens de zomerse transferwindow wil vertrekken bij Liverpool. De concurrentie bij the Reds is centraal achterin moordend, waardoor het geïnteresseerde Aston Villa weleens uitkomst kan bieden. (The Mirror)

Bayern München heeft zijn oog laten vallen op Djed Spence. De verdediger wordt dit seizoen gehuurd door Nottingham Forest van Middlesbrough en kwam voor de Championship-club al tot 26 officiële duels. (Sky Sports). (Sky Sports.)