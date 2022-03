Conor McGregor overweegt Chelsea te kopen van Roman Abramovich

Donderdag, 3 maart 2022 om 09:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 09:52

Conor McGregor gaat de mogelijkheden onderzoeken om Chelsea over te nemen, zo laat hij via een bericht op Twitter weten. Roman Abramovich bevestigde woensdagavond dat hij Chelsea wil verkopen, waarna de MMA-vechter zijn interesse in de overname kenbaar maakt. De afgelopen dagen werd al flink gespeculeerd over de verkoop van de Premier League-club door de Russische clubeigenaar.

In de tweet waarin McGregor zijn hand opsteekt deelt hij een schermafbeelding van een WhatsApp-gesprek. “Chelsea for sale, 3£bn. Let’s buy it”, valt er te lezen in de conversatie. Vervolgens richt de vechtsporter zich tot Chelsea, dat hij tagt in zijn bericht: “I wish to explore this.” Niet alleen op Twitter, maar ook op Instagram wakkert McGregor de geruchten aan. Via zijn Story plaatst hij een animatiefilmpje waarin hij in de perszaal van Chelsea zit en handen schudt. De geclaimde interesse is opvallend, daar McGregor eerder niet onder stoelen of banken stak supporter van Manchester United te zijn.

Abramovich had eerder al aangegeven een stapje terug te doen omdat het Britse parlement dreigde met sancties tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne. Abramovich droeg het financiële beheer over aan de foundation van Chelsea en maakte woensdag bekend dat een verkoop ‘het beste is voor de club, de fans, de werknemers en de sponsors’. De netto-opbrengst van de verkoop zal in een op te richten liefdadigheidsinstelling worden gestopt en dat geld zal volgens de huidige eigenaar ten goede komen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Abramovich benadrukte in de verklaring dat de verkoop niet versneld plaatsvindt en ‘het juiste proces zal worden gevolgd’. De Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss bevestigde deze week dat hij met drie anderen van Abramovich een aanbod had gekregen om Chelsea over te nemen. “Abramovich vraagt op dit moment veel te veel”, zei Wyss. “Chelsea is hem nog flink wat geld verschuldigd en heeft geen geld. Dat betekent dat degene die Chelsea koopt Abramovich moet compenseren.”