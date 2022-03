Mossou hekelt Ten Hag: ‘Geloof niet in dit soort amateurtoneel’

Donderdag, 3 maart 2022 om 09:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:47

Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou stelt de uitspraak van Erik ten Hag over Owen Wijndal in aanloop naar het TOTO KNVB Beker-duel met AZ niet op prijs. De oefenmeester gaf op de persconferentie voorafgaand aan de bekerwedstrijd aan dat de de 22-jarige linksback op een shortlist bij Ajax staat als mogelijke opvolger van Daley Blind. “Ten Hag moet eens ophouden met dat kinderachtige geneuzel. Ik geloof er niet in”, aldus Mossou.

“Ik word daar zo moe van, weet je. Hier loop ik echt al te lang voor mee, zo treurig dit”, zegt Mossou in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Dat Ten Hag dit inkopt en ook zo gretig. Zo van: we gaan ze even laten voelen dat we geïnteresseerd zijn in een speler van AZ, één dag voor de wedstrijd. Dat soort spelletjes toch, wat een bullshit.” Ten Hag liet op de persconferentie in aanloop naar het bekerduel met AZ weten Wijndal in het vizier te hebben. “Hij zit bij de selectie van het Nederlands elftal en als je je etaleert in het potentieel dat Oranje heeft, dan vind ik wel dat je het niveau voor een topclub hebt. Hij staat al een tijdje op ons lijstje", zo bekende de oefenmeester van Ajax.

Volgens Mossou is Wijndal zeker een goede optie voor Ajax, maar de journalist kan de psychologische oorlogsvoering van Ten Hag niet waarderen. “De manier waarop dit gespeeld wordt, is net zo oud als de weg naar Rome. 'Ze zijn bij AZ nu helemaal in paniek. Het rommelt gelijk in de kleedkamer”, zegt Mossou met licht sarcastische ondertoon. “Pascal Jansen moet dat nu gaan rechttrekken. Ten Hag moet eens ophouden met dat kinderachtige geneuzel. Ik geloof er niet in, in dit soort amateurtoneel.”

Ajax wacht na het 2-2 gelijkspel tegen Benfica en de 1-2 nederlaag op bezoek bij Go Ahead Eagles donderdagavond de halve finale van de KNVB Beker tegen AZ. Mossou maakt zich niet direct zorgen over de vorm van Ajax. “Ik zou niet meteen in de paniekstand schieten als ik Ajax was”, vertelt de sportjournalist. “Ze halen snel weer het topniveau. Met dit team en het niveau dat ze kunnen halen, kan ik het me bijna niet voorstellen dat dat lang duurt. Dit soort dipjes zijn altijd vrij kort bij een topclub.”