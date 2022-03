Tuchel vol ongeloof na nieuws over Abramovich: ‘Dit is ingrijpend’

Donderdag, 3 maart 2022 om 07:15 • Laatste update: 07:52

Thomas Tuchel erkent dat het nieuws dat Chelsea in de verkoop is gedaan van invloed is geweest op de voorbereiding op de FA Cup-wedstrijd tegen Luton Town. Roman Abramovich bevestigde woensdagavond, een uur voor aanvang van het duel, dat hij Chelsea wil verkopen. De afgelopen dagen werd al flink gespeculeerd over de verkoop van de Premier League-club door de Russische clubeigenaar. “Wellicht hoorde ik het ietsjes eerder dan jullie, maar het was alsnog vlak voor de aftrap”, reageerde de manager van Chelsea.

“Het voelt nog te vroeg om erover te praten, want ik kan eigenlijk niet aan Chelsea denken zonder Abramovich. Het is heel moeilijk. Ik heb het nieuws nog niet helemaal verwerkt. Dit is een ingrijpende verandering voor de club.” Abramovich had eerder al aangegeven een stapje terug te doen omdat het Britse parlement dreigde met sancties tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne. Hij zou nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin, die zijn leger vorige week de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen.

Abramovich droeg het financiële beheer over aan de foundation van Chelsea en maakte woensdag bekend dat een verkoop ‘het beste is voor de club, de fans, de werknemers en de sponsors’. De netto-opbrengst van de verkoop zal in een op te richten liefdadigheidsinstelling worden gestopt en dat geld zal volgens Abramovich ten goede komen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. “We hoorden heel de dag al de geruchten en we spraken er ook over tijdens de team-meeting. Het is groot nieuws. We wachten af en we hopen op het beste. Ik denk dat elke beslissing van Abramovich de juiste is. Het is zijn beslissing en zijn club”, benadrukte Tuchel, die zag hoe zijn team woensdag tot tweemaal toe op achterstand kwam en uiteindelijk een 2-3 overwinning op de Championship-club boekte.

“We leven niet op een eiland. We hebben internet en we kijken televisie”, reageerde de Duitser op de vraag of zijn spelers alles mee hadden gekregen. “Sommige jongens houden zich ermee bezig en anderen niet. Dat is normaal. Het is niet makkelijk om op een dag als deze te moeten spelen. Daarom ben ik blij dat we een ronde verder zijn. Nee, ik maak me geen zorgen. Het is groot nieuws en een grote verandering, maar ik ben niet bang voor verandering. Ik focus me op zaken waar ik zelf invloed op heb.”

Abramovich benadrukte in de verklaring dat de verkoop niet versneld plaatsvindt en ‘het juiste proces zal worden gevolgd’. De Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss bevestigde deze week dat hij met drie anderen van Abramovich een aanbod had gekregen om Chelsea over te nemen. “Abramovich vraagt op dit moment veel te veel”, zei Wyss. “Chelsea is hem nog flink wat geld verschuldigd en heeft geen geld. Dat betekent dat degene die Chelsea koopt Abramovich moet compenseren.”