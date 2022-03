De zwaarste maanden ooit van Ronald Koeman: ‘Xavi heeft dat gekregen’

Donderdag, 3 maart 2022 om 06:46 • Laatste update: 07:21

Ronald Koeman is voorlopig niet van plan om wedstrijden van Barcelona in het Camp Nou te bezoeken. Na ruim vier maanden van radiostilte kijkt de coach donderdag in het Algemeen Dagblad terug op zijn laatste maanden en ontslag bij de Spaanse topclub. Hij omschrijft het als zijn ‘zwaarste tijd ooit als trainer’. “Je zult mij voorlopig niet in het Camp Nou zien, dat kan ik nog niet. Niet met deze voorzitter, ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd”, doelt hij op Joan Laporta.

Xavi kende een stroef begin als opvolger van Koeman, maar de laatste weken presteert Barcelona weer naar behoren: vijf overwinningen en twee remises in de laatste zeven duels in alle competities. “De tijd die de nieuwe trainer, Xavi, heeft gekregen was mij niet gegund. Dat vind ik nog wel steeds pijnlijk”, erkent Koeman. “Ik zat met al die geblesseerden. Nu is Pedri weer fit, en Ousmane Dembélé... Dat zie je allemaal terug.” Ook Xavi had aanvankelijk veel geblesseerde spelers en een smalle selectie. “Iedere trainer heeft tijd nodig en ook geduld van de leiding. Xavi heeft dat gekregen. En versterkingen.”

Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang versterkten de voorhoede van Barcelona in januari. “Dat zou ik ook wel hebben gewild. Maar ik ben blij voor de club, dat het nu beter gaat, en voor de spelers. Het is mooi om Frenkie de Jong weer ouderwets goed te zien voetballen, hij heeft zóveel kwaliteit.” Koeman verwijt zichzelf dat hij misschien te vaak in het belang van de club heeft gedacht en niet aan zichzelf, wat hij wilde. “Of nodig achtte. Het was op aandringen van de clubleiding dat ik instemde met het vertrek van sommige spelers, om zo de financiën iets op orde te krijgen. Maar als je daarna dan ziet dat ze iemand voor 55 miljoen euro aantrekken kort nadat ze Lionel Messi lieten gaan...”, doelt hij op de winterse komst van Ferran Torres van Manchester City.

“Dan vraag je je toch af of er niet meer aan de hand was. Waarom moest Messi weg?” Koeman denkt nog steeds dat hij heeft gedaan wat hij moest doen. “Kijk, ik was gewoon niet de trainer van Laporta, klaar. Vanaf het allereerste moment dat ik hem ontmoette, nadat hij de verkiezingen had gewonnen, had ik dat gevoel al. Er was geen klik. Die nodige steun van bovenaf ontbrak.” Hij peinste er niet over om de eer aan zichzelf te houden en afzien van het salaris dat de club hem nog schuldig was. “Nee. Het is mij nooit om het geld te doen geweest. Ik wilde per se als trainer slagen bij Barcelona, daar alles aan doen.”

Koeman had al snel door dat Laporta van zijn contract af wilde, ‘omdat ik niet door hem was aangesteld’. “En dat terwijl hij me wel duizend keer heeft gezegd dat Xavi ook niet zijn trainer zou worden, omdat die de ervaring miste. Maar hij had een schild nodig, iemand om zich achter te verschuilen.” Koeman, die deze maand 59 jaar wordt, geniet nu meer van het leven en sluit een nieuwe club niet uit. “Ik heb met Rob Jansen (zaakwaarnemer, red.) afgesproken dat we deze zomer gaan kijken wat de mogelijkheden zijn, of er iets interessants tussen zit. Iets leuks.” Ooit nog eens het Nederlands elftal leiden, sluit hij niet uit. “Maar nu ben ik daar helemaal niet mee bezig, we zien wel.”