Roger Schmidt houdt zich niet in over ‘crazy guy’ Vladimir Poetin

Donderdag, 3 maart 2022 om 00:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:22

Roger Schmidt vindt het na de Russische invasie in Oekraïne moeilijk om zich volledig op voetbal te concentreren. De trainer van PSV gaf na de zege in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles (1-2) zijn kijk op de oorlogssituatie en haalde daarbij uit naar Vladimir Poetin, de president van Rusland. "Hopelijk krijgt hij zijn verdiende loon", aldus Schmidt op de persconferentie.

De coach draagt de oorlog mee in zijn gedachten. "Het is moeilijk om te accepteren dat zoiets kan gebeuren in Europa", zei de Duitser. "Het is niet makkelijk om gefocust te blijven op je werk. Dat geldt niet alleen voor ons in het voetbal, maar voor iedereen. Ik ben 54 jaar oud, maar ik heb nog nooit iets als dit meegemaakt in mijn leven, en dat allemaal vanwege een crazy guy in Rusland. Maar we moeten positief blijven, en hopelijk krijgt hij wat hij verdient."

Terug naar het voetbal van PSV, waar Schmidt zeer tevreden over was. De Eindhovenaren knokten zich sterk terug van een makkelijk weggegeven doelpunt in de eerste helft en Schmidt vond dat 'dik verdiend'. "Geluk? Nee. Wij hadden genoeg kansen om het eerder te beslissen en hebben dat niet gedaan. Dat de VAR besluit tot een rode kaart, vond ik te billijken." Joris Kramer kreeg die kaart vlak voor rust voor het neertrekken van de doorgebroken Eran Zahavi.

Schmidt mag zich opmaken voor zijn eerste bekerfinale in Nederland. "Het betekent veel voor me", gaf hij toe. "Ik houd echt van dit toernooi, om eerlijk te zijn, omdat je altijd tegen winnaars speelt en ook vanwege de sfeer op dit soort avonden. Het publiek was geweldig hier, groot respect voor Go Ahead daarvoor, ook voor de manier waarop ze spelen en hoe ze de halve finale hebben bereikt."