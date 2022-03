Doelpunt van Myron Boadu kan eerste finaleplek in 22 jaar niet voorkomen

Woensdag, 2 maart 2022 om 23:26 • Chris Meijer

Nantes heeft zich ten koste van AS Monaco voor het eerst in 22 jaar geplaatst voor de finale van de Coupe de France. Na de reguliere speeltijd stond er een 2-2 stand op het scorebord in het westen van Frankrijk, mede door een doelpunt van Myron Boadu. Nantes nam vervolgens de strafschoppen beter en gaat het daardoor op 8 mei in het Stade de France in de finale opnemen tegen OGC Nice.

Nice plaatste zich dinsdag al voor de finale van de Coupe de France, na een 2-0 zege op FC Versailles 78. Monaco ging voortvarend van start in de jacht op de tweede finaleplek, want al na twaalf minuten stond er een voorsprong op het scorebord. Guillermo Maripán verlengde een verre vrije trap met het achterhoofd en bracht de Monegasken daarmee op voorsprong in het Stade de la Beaujoire. Lang kon er echter niet genoten worden van die voorsprong, want tien minuten later was het alweer gelijk.

Monaco had die tegentreffer echter aan zichzelf te wijten. Allereerst werd de bal op het middenveld eenvoudig verspeeld, waardoor Randal Kolo een doortocht richting het doel kreeg. Vervolgens werd een voorzet van Kolo door Djibril Sidibé achter zijn eigen doelman Alexander Nübel gewerkt. Nantes leek vervolgens een kwartier voor tijd de wedstrijd naar zich toe te trekken. De bal bleef liggen in het strafschopgebied, waardoor voormalig Fortuna Sittard-huurling Samuel Moutoussamy het leer voor het inschieten kreeg: 2-1.

Boadu poetste die treffer een minuut later alweer weg. De spits - in minuut 72 in het veld gekomen als vervanger van Sofiane Diop - kopte van dichtbij de 2-2 tegen de touwen. Het was de derde treffer van Boadu in zijn 28ste wedstrijd voor Monaco. Het duel kreeg vervolgens in de slotfase van de reguliere speeltijd geen winnaar, waardoor strafschoppen direct na het laatste fluitsignaal de beslissing moesten brengen. Aurélien Tchouaméni en Wissam Ben Yedder faalden vanaf elf meter, waardoor Nantes de strafschoppenserie met 4-2 won.