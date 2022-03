Vrijwel afgeschreven Minamino dubbel doorslaggevend in FA Cup

Woensdag, 2 maart 2022 om 23:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

Liverpool heeft woensdag de kwartfinale van de FA Cup bereikt. Na de spectaculaire EFL Cup-winst van afgelopen zondag stuurde Jürgen Klopp tegen Norwich City een bijna volledige B-formatie het veld in. Takumi Minamino greep zijn kans door voor rust twee keer te scoren, waarna Liverpool weinig energie meer leverde en nog een tegentreffer toestond: 2-1 winst.

Klopp wisselde zijn basiself op liefst tien plekken ten opzichte van de thriller in de EFL Cup-finale (0-0, winst na strafschoppen). Sterspelers als Virgil van Dijk en Mohamed Salah kregen vrijaf, terwijl Sadio Mané en topaankoop Luis Diaz pas in minuut 84 het veld in werden gebracht. Het was goed nieuws voor bijvoorbeeld Minamino, die weinig aan spelen toekomt maar nu op de rechterflank startte.

Net na de z'n eerste komt de bal opnieuw voor de voeten van Minamino en wat doet hij dit mooi! Hij knalt de bal kiezelhard in doel: 2-0!

Liverpool opende het bal met een schot op de lat van Curtis Jones, waarna Minamino na een klein half uur de score opende. Divock Origi zag met de rug naar het doel de ruimte bij de Japanner, die Tim Krul van vier meter afstand kansloos liet met een hard schot: 1-0. Zeven minuten voor rust stond Minamino slim opgesteld om een afvallende hoekschop te ontvangen. De aanvaller had op tien meter de tijd om de bal aan te nemen en schoot vervolgens schitterend raak: 2-0.

Na rust besloot Liverpool flink gas terug te nemen en waren er weinig momenten van opwinding. The Reds maakten het zichzelf lastig door een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer van Norwich toe te staan. Lukas Rupp kreeg enorm veel ruimte en vuurde van zeventien meter hard raak: 2-1. The Canaries kwamen daarna dicht bij een verlenging, maar Liverpool-goalie Alisson Becker kon nog net enkele vingertoppen achter de dreigende poging van Jonathan Rowe krijgen.