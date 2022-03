Onthutsend zwak Juventus steelt zege in extremis na knullige eigen goal

Woensdag, 2 maart 2022 om 23:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:18

Juventus heeft zich woensdagavond in de halve finale van de Coppa Italia in extremis een goede uitgangspositie verschaft voor de return. Fiorentina domineerde de gehele wedstrijd, maar de thuisploeg hielp meerdere grote kansen om zeep, hetgeen de ploeg in blessuretijd duur kwam te staan. Door een knullig eigen doelpunt van Lorenzo Venuti. reist Fiorentina volgende maand met een 0-1 achterstand af naar Turijn voor de de terugwedstrijd.

Het treffen met Fiorentina beloofde vooral extra pikant te worden voor Dusan Vlahovic, die tijdens de winterse transferwindow voor zeventig miljoen euro van la Viola overkwam. De Servische doelpuntenmachine zat in het eerste bedrijf in de zak van Igor en Nikola Milenkovic. Het centrale verdedigingsduo van de thuisploeg zorgde er voor rust voor dat Vlahovic nagenoeg onzichtbaar was. Juventus, met Matthijs de Lig in de basis, gaf in de eerste 45 minuten als geheel niet thuis, want het was enkel Fiorentina dat de klok sloeg.

Oh, oh, oh Fiorentina ?? Juventus speelt een draak van een wedstrijd en dan kan het ook niet anders dan dat de Oude Dame hem op deze manier in de laatste minuut over de streep trekt... ??#ZiggoSport #CoppaItalia #FiorentinaJuventus pic.twitter.com/BoFvsxU7U0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2022

Het eerste wapenfeit van de bezoekers was na een klein kwartier volledig te danken aan Mattia Perin, die Wojciech Szczesny bij la Vecchia Signora op de bank hield. De sluitpost schoof de bal zo in de voeten van Giacomo Bonaventura. De middenvelder schrok echter van de reuzenkans en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied over het nagenoeg lege doel. De defensie van Juventus had met name zijn handen vol aan Jonathan Ikoné. De behendige buitenspeler kwam er via de counter razendsnel uit en deelde met een schot dat rakelings voorlangs ging de volgende waarschuwing uit.

Direct na rust was Ikoné nog dichter bij de openingstreffer, toen hij door Lucas Torreira werd diepgestuurd. De Franse aanvaller omspeelde Mattia De Sciglio, stond oog in oog met Perin, maar trof ditmaal de buitenkant van de paal. De enige keer dat Vlahovic aan de aandacht van Igor ontsnapte, was het bijna direct raak voor de spits van Juventus. Vlahovic hield zijn directe tegenstander van zich af en slaagde er vervolgens net niet in om de bal over de uitkomende Pietro Terracciano heen te tikken. Fiorentina toonde zich in het restant van de tweede helft de meest dominante ploeg, maar kreeg in blessuretijd alsnog op knullige wijze de rekening betaald voor het missen van alle kansen. Juan Cuadrado zette nog één keer voor, waarna de bal via het lichaam van Venuti tergend langzaam in zijn eigen doel rolde: 0-1.