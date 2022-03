Joey Veerman kreeg in minuut 82 van Go Ahead - PSV ‘shock van zijn leven’

Woensdag, 2 maart 2022 om 22:45 • Laatste update: 22:56

Het had niet veel gescheeld, of Joey Veerman was geschorst geweest voor de finale van de TOTO KNVB Beker. De middenvelder stond tijdens de halve finale tussen Go Ahead Eagles en PSV (1-2) op scherp, iets wat hij zelf overigens niet wist. Veerman beging in de slotfase een overtreding op Marc Cardona ter hoogte van de middenlijn waarvoor hij even een gele kaart vreesde te ontvangen van scheidsrechter Pol van Boekel.

“Je kreeg net nog even de shock van je leven, hè?”, zegt Hans Kraay junior als Veerman voor de camera van ESPN staat. “Zo, ja”, reageert Veerman. Hij stond op scherp, doordat hij eerder dit seizoen tijdens het bekerduel tussen AFC en sc Heerenveen (1-2) een gele kaart kreeg. “Ik hoorde het net, ja. In minuut 82 denk ik dat ik nog goed inhoud. Uiteindelijk geeft hij wel een vrije trap, maar gelukkig kreeg ik geen gele kaart. En ik wist ook niet dat ik op scherp stond.”

"Hij zei hier net buiten de camera dat hij het nog wel wilde vragen aan Bas Roorda (de teammanager van PSV, red.). Hij zei: 'Ik dacht dat ik geen gele kaart had gehad'. Maar die heeft hij dus wel gehad", zegt Kees Kwakman naar aanleiding van het interview met Veerman. "Eigenlijk zou je als teammanager van tevoren tegen iedereen moeten zeggen wie er op scherp staat. Want die wedstrijd tegen AFC was ergens in september, dus het is niet helemaal raar dat hij dat enigszins kwijt is. Hij komt hier gewoon ontzettend goed weg. Als die speler gelijk gaat liggen, heeft hij gewoon geel. Dan staat hij daarna te juichen..."

Veerman verzorgde twintig minuten voor het einde de winnende treffer in de Adelaarshorst. “Het is nooit een pegel, altijd plaatsen. Ik had in de eerste helft al een goal kunnen maken en na de rust ook al, dus het werd wel tijd”, zegt Veerman over zijn treffer. “Het was een goede voorzet bij hun doelpunt, maar dat was hun enige kans. Wij hadden wel wat mogelijkheden in de eerste helft en na die rode kaart weet je wel dat je die wedstrijd gaat winnen.”

“Dan speel je met betere spelers, dan ga je zelf ook beter voetballen”, grijnst Veerman als gesteld wordt dat hij een goede wedstrijd speelde in Deventer. “Ik heb dat bij Heerenveen ook gehad, en ik hoop dat hier ook te hebben. Voor mijn gevoel duurde mijn periode bij Heerenveen een half jaar te lang, ik was wel toe aan de volgende stap, al heb ik daar een prachtige tijd gehad. Bij PSV kom ik hoger op het veld aan de bal, en dat is voor mij ook wel lekker, want dan ben je natuurlijk sneller bij de goal.”