Omzetting levert PSV creatieve tandem op: ‘Ik speel graag met hem samen’

Woensdag, 2 maart 2022 om 22:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:23

Joey Veerman wordt alom geprezen na zijn uitblinkersrol in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles (1-2). De 23-jarige middenvelder viel op met creatieve impulsen en maakte bovendien het winnende doelpunt. Veerman speelde aanvallender dan normaal en dat kwam ook zijn samenspel met Mario Götze ten goede. "Hij vormt een goede tandem met Götze, die ook goed was", aldus Kees Kwakman bij ESPN.

Toch is er vooral aandacht voor Veerman. "Hij speelde geweldig", aldus Kwakman. "Ik denk dat hij bijna geen bal verloren heeft." Veerman verloor in totaal 16 keer de bal, het minst van de vier middenvelders van PSV. "Altijd naar voren, altijd op zoek naar de steekbal. Veerman maakt ook nog de winnende goal, met een beetje hulp van Noppert, dat wel. Hij was de beste vandaag bij PSV."

PSV dan toch op voorsprong: Joey Veerman kan zo doorlopen en schuift binnen ??#gaepsv pic.twitter.com/eqo6xAfQnY — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2022

Ook Roger Schmidt sprak na afloop lovende woorden over Veerman. De trainer van PSV zag Veerman op een nieuwe positie uitblinken. "Joey speelt heel goed, niet alleen vandaag", aldus Schmidt. "Vandaag wel op een andere positie, meer als een 'halftien' op de linkerkant. Hij laat zien dat hij op deze positie zijn kwaliteiten kan tonen. Hij kan daar de zestien 'aanvallen' en hij heeft daarnaast een enorm loopvermogen. Hij heeft zich heel snel aangepast bij ons, dat laat zien dat hij een goede en intelligente speler is."

Götze werd na afloop eveneens gevraagd naar zijn samenspel met Veerman. "Hij is een goede speler, ik speel graag met hem", aldus de aanvallende middenvelder. "Hij maakte een goede goal. Ik houd van zijn speelstijl, hoe hij beweegt en werkt voor het team en creëert zo ook ruimtes voor anderen." Götze was als vanzelfsprekend blij met de winst, maar had nog wel een aanmerking op PSV. "We moeten onszelf belonen door de kansen af te maken. Als je er drie, vier maakt, dan wordt het ook makkelijker."

Veerman zelf werd gevraagd naar een verklaring voor zijn snelle aanpassing bij PSV. "Dan speel je met betere spelers, dan ga je zelf ook beter voetballen", aldus de geboren Volendammer. "Ik heb dat bij Heerenveen ook gehad, en ik hoop dat hier ook te hebben. Voor mijn gevoel duurde mijn periode bij Heerenveen een half jaar te lang, ik was wel toe aan de volgende stap, al heb ik daar een prachtige tijd gehad. Bij PSV kom ik hoger op het veld aan de bal, en dat is voor mij ook wel lekker, want dan ben je natuurlijk sneller bij de goal."