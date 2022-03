Gent verzekert zich van finale Belgische beker op rampavond Club Brugge

Woensdag, 2 maart 2022 om 22:37 • Jordi Tomasowa

KAA Gent heeft zich woensdagavond op overtuigende wijze ten koste van Club Brugge verzekerd van een plek in de finale van de Belgische beker. Treffers van Vadis Odjidja-Ofoe, Alessio Castro-Montes en Laurent Depoitre waren tijdens de return voldoende voor de ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck om de 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen: 0-3. Club kwam vroeg in de tweede helft met tien man te staan na een rode kaart voor Denis Odoi, waardoor een comeback er niet meer in zat. Gent neemt het in de finale op tegen Anderlecht op KAS Euopen.

Al binnen twee minuten slaagden de bezoekers er in het Jan Breydelstadion in om de stand over twee wedstrijden gelijk te trekken. Een vrije trap van Sven Kums werd door Hans Vanaken weggekopt, waarna Vadis Odjidja-Ofoe zich niet bedacht door in één keer vanaf de rand van het zestienmetergebied uit te halen. De middenvelder liet Simon Mignolet volslagen kansloos doordat zijn schot via het been van Stanley N'Soki binnenviel: 0-1. Doelman Davy Roef maakte de goede start vervolgens bijna ongedaan door de bal zomaar in de voeten van Vanaken te spelen. De middenvelder kon vanuit een moeilijke hoek echter niet profiteren.

Die valt snel! ?

Na nog geen 2 minuten spelen staat het al 0-1 voor Gent! Vadis Odjidja neemt de bal meteen op de slof en die wijkt af op Nsoki en gaat zo binnen! ?#ZiggoSport #CrokyCup #CLUGNT pic.twitter.com/WcthlulQCj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2022

Na een matte openingsfase nam Club, met Noa Lang in de basis en Ruud Vormer en Bas Dost op de bank, de controle in het eerste bedrijf over. Het leidde onder meer tot een grote mogelijkheid voor Sargis Adamyan, die recht op Roef schoot. Waar Gent in de heenwedstrijd vele kansen liet liggen, toonden de bezoekers zich woensdagavond uiterst efficiënt. Club keek met 35 minuten op de klok tegen een 0-2 achterstand aan, toen Mignolet te ver voor zijn doel stond bij een afstandsschot van Castro-Monte.

De thuisploeg kwam op slag van rust zelfs met de schrik vrij, nadat Depoitre op aangeven van Castro-Monte op de paal kopte. De plannen van Club-trainer Alfred Schreuder om terug in de wedstrijd te komen, konden al snel in de tweede helft de prullenbak in na een rode kaart van Odoi, die werd weggestuurd vanwege een tik in het gezicht van Tarik Tissoudali. Depoitre maakte de rampavond voor Club direct erna compleet door volledig vrij de 0-3 binnen te koppen. Met een man minder bleek het elftal van Schreuder in het restant van het duel niet bij machte om de spanning in de wedstrijd terug te brengen.