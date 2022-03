Joey Veerman gidst PSV naar bekerfinale; gestuntel Sangaré zal zorgen baren

Woensdag, 2 maart 2022 om 21:55 • Jeroen van Poppel

PSV heeft zich woensdag als eerste club verzekerd van een plek in de finale van de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren raakten tegen Go Ahead Eagles niet in paniek van een knullig weggegeven doelpunt en zetten een overtuigende comeback in: 1-2 winst. Doelpunten van Eran Zahavi en uitblinker Joey Veerman maakten voor PSV de rake kopbal van Iñigo Córdoba goed. PSV speelt in de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen AZ en Ajax.

Op papier begon PSV iets minder offensief dan zondag tegen Sparta Rotterdam (1-2 winst). Met Yorbe Vertessen verdween er een aanvaller uit de basiself, waarvoor met Érick Gutiérrez een middenvelder terugkwam. Go Ahead startte juist iets aanvallender dan bij de stuntzege tegen Ajax (2-1) door de vijfde verdediger in te ruilen voor een extra middenvelder: Giannis-Fivos Botos in plaats van Jay Idzes. Verder keerde aanvoerder Bas Kuipers terug van een schorsing.

In het eerste deel van de wedstrijd was PSV de licht bovenliggende partij. De Eindhovenaren lieten Go Ahead niet in de buurt van het eigen doel komen en creëerden zelf een paar schietmogelijkheden. Vrijwel uit het niets gaf PSV na ruim een half uur de openingstreffer weg. Ibrahim Sangaré verloor de bal knullig op het middenveld en Joël Drommel ging in de fout door de hoge voorzet van Ragnar Oratmangoen niet te plukken. Córdoba profiteerde met een kopbal over de goalie van PSV heen: 1-0.

PSV zocht vervolgens nog nadrukkelijker de aanval en kantelde de wedstrijd in een tijdbestek van twee minuten volledig. Eran Zahavi tikte in de 43ste minuut de 1-1 binnen na een voorzet van Mauro Júnior en forceerde twee minuten later een rode kaart bij de Eagles. Zahavi brak slim door richting het doel en werd vastgepakt door Joris Kramer, die na een VAR-ingreep rood kreeg.

Gesteund door het numerieke voordeel was PSV na rust oppermachtig. Mauro Júnior schoot al snel fraai binnen van zestien meter, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Zahavi, die in de baan van het schot stond. Zahavi blokte vervolgens ook nog een bijna zeker doelpunt van Veerman, die in de 68ste minuut alsnog scoorde. Veerman dribbelde vrij door naar de achterlijn en zag zijn inzet uit een lastige hoek via de handen van Noppert binnengaan: 1-2. De middenvelder van PSV knalde vlak daarna op de paal, terwijl Madueke de lat trof. Go Ahead bleef er daardoor tot de laatste minuut in geloven, maar kon geen echte kans produceren.