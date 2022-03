‘Volgende toptransfer voor Wijnaldum ligt om drie redenen gecompliceerd’

Woensdag, 2 maart 2022 om 21:48

Atlético Madrid is een van de clubs die de situatie van Georginio Wijnaldum bij Paris Saint-Germain in de gaten houdt. Het eerste seizoen van de 31-jarige middenvelder in Parijs verloopt niet altijd even gelukkig, waardoor hij een zomers vertrek zou overwegen. Mundo Deportivo schrijft dat een eventuele transfer van Wijnaldum naar Atlético echter om drie redenen lastig wordt.

Er bestaat namelijk meer belangstelling voor Wijnaldum. Zo zouden vanuit de Premier League ook West Ham United, Aston Villa en Newcastle United denken aan zijn komst. Bovendien zou Wijnaldum moeten inleveren voor een eventuele overstap naar Atlético, gezien zijn salaris in Parijs een struikelblok vormt. Ten slotte vreest de regerend kampioen van Spanje ook vraagprijs van PSG. Les Parisiens lijken niet van plan om Wijnaldum - wiens contract nog loopt tot medio 2024 - voor een schijntje te laten gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wijnaldum verkoos een transfervrije overstap van Liverpool naar PSG afgelopen zomer boven onder meer Barcelona. De 85-voudig Oranje-international is er in Frankrijk nog niet in geslaagd om een onbetwiste vaste waarde te worden in het elftal van trainer Mauricio Pochettino. Toch speelde Wijnaldum reeds 28 wedstrijden voor PSG, waarvan 17 als basisspeler en waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 2 assists.

De reden dat Atlético op zoek is naar een nieuwe middenvelder, heeft te maken met het naderende vertrek van Héctor Herrera. De Mexicaanse middenvelder vertrekt na het huidige seizoen naar het Amerikaanse Houston Dynamo. Herrera is bij los Colchoneros in het bezit van een aflopend contract. Trainer Diego Simeone heeft in zijn selectie op deze positie verder de beschikking over Geoffrey Kondogbia, Koke, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul en Daniel Wass.