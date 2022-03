Meningen verschillen over ‘gedurfde’ VAR-ingreep tijdens Go Ahead - PSV

Woensdag, 2 maart 2022 om 21:13 • Laatste update: 22:25

Go Ahead Eagles moest de tweede helft van de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV met tien man gaan spelen. Joris Kramer kreeg op slag van rust van scheidsrechter Pol van Boekel een rode kaart vanwege het vasthouden van de doorgebroken Eran Zahavi, nadat videoscheidsrechter Dennis Higler de arbiter naar het scherm had geroepen. Over dat besluit van Higler verschillen de meningen.

Scheidsrechter Van Boekel gaf Kramer in eerste instantie geel, nadat hij de ogenschijnlijk doorgebroken Eran Zahavi naar de grond had gewerkt. Videoscheidsrechter Dennis Higler riep Van Boekel vervolgens naar het scherm, waarna de leidsman de gele kaart besloot om te zetten in rood. Klaarblijkelijk vond Van Boekel na het bekijken van de beelden dat Bas Kuipers en Gerrit Nauber te ver weg waren om Zahavi nog te achterhalen.

Van de regen in drup... ???@GAEagles moet met tien man verder nadat Joris Kramer zich vergrijpt aan Eran Zahavi ??#gaepsv pic.twitter.com/lVV8GubXV0 — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2022

“Van Boekel wachtte best wel lang, ik had het gevoel dat hij zijn tijd wilde nemen. Ik snap dat hij dan geel geeft, want rood gaan ze zeker niet meer terugdraaien”, oordeelt ESPN-analist Arnold Bruggink. “Ik vind het wel gedurfd”, zegt Kees Kwakman over het besluit van Higler om Van Boekel naar het scherm te roepen. “Je zou ook kunnen denken: het is niet helemaal rood. Het is wel meer rood dan geel, hoor. Dan vind ik wel dat je moet drukken.”

“Ik snap wel dat Van Boekel in eerste instantie geel geeft, je ziet pas met de beelden hoe het is. Of Zahavi het redt of niet, dat telt niet mee. Kramer is hier een beetje ongelukkig. Dus terecht rood, vind ik wel”, stelt Kwakman. Presentator Milan van Dongen noemt de actie van Kramer ‘gewoon dom’. De verdediger pakte zijn derde rode kaart van het seizoen: hij werd ook van het veld gestuurd tijdens het competitieduel in Eindhoven, dat door Go Ahead met 2-0 verloren werd.

Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, vindt niet dat Higer Van Boekel naar het scherm had moeten roepen. “Ongelooflijke VAR-ingreep van Higler. Zet Van Boekel voor schut. Op deze manier kunnen we er beter mee stoppen. Grote afstand nog en verdediger op rechts. Geen duidelijk rood. Gaat gelukkig maar om finale”, schrijft Verweij op Twitter. “Als Van Boekel op het veld rood geeft, kan de VAR hem laten staan. Maar nu ingrijpen door de VAR is totaal niet volgens de regels. Geen 100% fout.” Verweij voegt later toe: "Ik vind zeker dat de scheidsrechter rood had kunnen geven. En dan had de VAR er wat mij betreft van af moeten blijven. Maar nu ook. 60/40. Geen 100%."

"Kramer baalt er heel erg van. Dat is voetbal", zegt Go Ahead-aanvoerder Kuipers na afloop in gesprek met ESPN. "Ik had het gevoel dat ik er nog bij kon komen. Ik begrijp wel dat de scheidsrechter voor een dilemma staat. Ik moet van ver komen, maar je hoopt hem nog onder druk te kunnen zetten. Het vasthouden is wel licht, maar ik kan dit wel begrijpen."