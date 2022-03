‘Lafaard’ Dzyuba slaat terug naar Oekraïners: ‘Ik ben trots om Rus te zijn’

Woensdag, 2 maart 2022 om 21:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:18

Artem Dzyuba heeft zich voor het eerst uitgesproken over de invasie van Rusland in Oekraïne. De aanvoerder van het Russische voetbalelftal voelt zich daartoe gedwongen door aantijgingen van enkele Oekraïnense spelers, die hem onder meer 'lafaard' noemden. Dzyuba zegt 'tegen elke oorlog' te zijn, maar benadrukt ook vooral een trotse Rus te zijn. "Ik ben niet bang om Russisch te zijn", schrijft de 33-jarige spits van Zenit Sint-Petersburg op Instagram.

Andriy Yarmolenko van West Ham United en Vitaliy Mykolenko van Everton eisten via social media een reactie van Dzyuba op de oorlog. "Je bent normaal altijd zo aandachtgeil, nu is het tijd om de schijnwerpers te pakken", schreef Yarmolenko, doelend op de voorliefde van Dzyuba voor het maken van TikTok-video's. Mykolenko deed er nog een schepje bovenop. "Lafaard. Terwijl jij samen met die andere klootzakken zwijgt, worden vreedzame burgers vermoord in Oekraïne", aldus de linksback van Everton.

De provocaties vanuit de Oekraïners leverde dus een reactie op van Dzyuba. "Tot voor kort wilde ik niet praten over wat er in Oekraïne gebeurt", aldus de Rus. "Ik wilde het niet. Dat is niet omdat ik bang ben, maar omdat ik geen politiek expert ben. Ik ben er nooit op ingegaan en was dat ook niet van plan. Maar net als iedereen heb ik mijn eigen mening. Aangezien dit onderwerp mij van alle kanten aantrekt, zal ik die mening uiten."

"Ik ben tegen elke oorlog. Oorlog is iets verschrikkelijks", aldus Dzyuba, die niet specifiek in wil gaan op de situatie in Oekraïne en het onderwerp verandert. "Ik ben ook tegen menselijke agressie en haat, die elke dag een verwoestende omvang aanneemt. Ik ben niet bang om Russisch te zijn. Ik ben er trots op Rus te zijn. En ik begrijp niet waarom Russische topsporters nu moeten lijden. Ik ben tegen die dubbele moraal."

Dzyuba deelt tot slot een sneer uit aan Yarmolenko en Mykolenko. "En tegen enkele collega's die in herenhuizen in Engeland zitten en nare dingen zeggen: dit kan ons niet beledigen, wij begrijpen alles! Vrede en goedheid voor iedereen!"