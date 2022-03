Ook EA Sports neemt maatregelen tegen Rusland na invasie in Oekraïne

Woensdag, 2 maart 2022 om 20:59 • Jordi Tomasowa

EA Sports heeft maatregelen genomen tegen Rusland naar aanleiding van de inval in Oekraïne. De spelontwikkelaar laat middels een statement weten dat het nationale elftal van Rusland en alle Russische clubs uit de videogame FIFA 22, FIFA Mobile en FIFA online zijn gehaald. EA Sports toont zich op deze manier solidair met de bevolking van Oekraïne.

Met de maatregelen volgt de Amerikaanse spelontwikkelaar wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA, die Rusland tot nader order van het internationale voetbal hebben uitgesloten. “EA Sports is solidair met het Oekraïense volk en roept, zoals zoveel stemmen in de voetbalwereld, op tot vrede en het beëindigen van de invasie van Oekraïne”, zo schrijft EA Sports in een statement.”

Afgelopen zondag nam de FIFA al maatregelen tegen Rusland naar aanleiding van de inval in Oekraïne. De wereldvoetbalbond besloot dat wedstrijden van Russische teams voorlopig op neutraal terrein gespeeld moeten worden, zonder dat de vlag wordt getoond of het volkslied wordt gespeeld. Bovendien moet Rusland zijn wedstrijden gaan spelen onder de naam Football Union of Russia (RFU).

De UEFA liet afgelopen maandag via een persverklaring weten dat het sponsorcontract met Gazprom wordt verscheurd, Het levert de UEFA een flinke inkomstenderving op, want het Russische aardgasbedrijf was een trouwe sponsor voor jaarlijks circa veertig miljoen euro. Het huidige contract liep tot medio 2024, maar er was geen reden om aan te nemen dat beide partijen daarna niet verder zouden gaan.

Het gasbedrijf is bekend van zijn reclames tijdens wedstrijden van de Champions League, waarmee de Russen sinds 2012 de naamsbekendheid van het staatsbedrijf vergroten. Gazprom sponsorde ook landentoernooien. Zo had de UEFA een grote deal met Gazprom voor het EK 2024 in Duitsland, een overeenkomst die nu ook van de baan is.