Bekerdroom van Diemers spat uiteen door in wereldvorm verkerende Nkunku

Woensdag, 2 maart 2022 om 20:21 • Chris Meijer • Laatste update: 21:22

Het Hannover 96 van Mark Diemers heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de kwartfinale van de DFB Pokal. RB Leipzig was in de HDI-Arena met 0-4 te sterk, mede door twee doelpunten van Christopher Nkunku. De Franse aanvallende middenvelder verkeert de laatste weken in bloedvorm, scoorde in negen van de laatste elf wedstrijden en tilde zijn seizoenstotaal in Hannover al naar 25 treffers. Tegelijkertijd plaatste Hamburger SV zich dankzij een overwinning ten koste van Hamburger SV voor de halve finale van het Duitse bekertoernooi, waar Union Berlin zich dinsdag al voor kwalificeerde.

Hannover 96 - RB Leipzig 0-4

RB Leipzig beleefde een eenvoudig avond op bezoek bij Hannover 96, de nummer twaalf van de Bundesliga waar Mark Diemers een basisplaats had. Christopher Nkunku opende na zeventien minuten spelen als eindstation van een snelle counter de score. De Franse aanvallende middenvelder verdubbelde vijf minuten later de marge, toen hij na een splijtende pass opdook voor de neus van Ron-Robert Zieler, de doelman van Hannover uitspeelde en de bal tegen de touwen werkte. Het duurde vervolgens relatief lang voordat RB Leipzig definitief een einde maakte aan alle hoop van Hannover.

Met 67 minuten op de klok viel de wedstrijd echter definitief in het slot. Konrad Laimer kwam na een combinatie met André Silva vrij in het strafschopgebied en liet Zieler kansloos met een schot in de verre hoek. Het was Silva zelf die een kwartier voor het einde het slotakkoord verzorgde. Een getoucheerde voorzet van Angeliño plofte neer in het strafschopgebied, waar de Portugese spits de bal vervolgens voor het inschieten had. Daardoor gaat RB Leipzig op 6 maart in de koker voor de loting voor de halve finale.

Hamburger SV - Karlsruher SC 2-2 (3-2 na strafschoppen)

De ontmoeting tussen de nummer vier en de nummer negen van de 2.Bundesliga ontbrandde in de veertigste minuut, toen Philip Heise HSV-doelman Daniel Heuer kansloos liet met een vrije trap in de linkerbenedenhoek. Karlsruher diende de thuisploeg ook kort na rust een harde tik toe door de marge te verdubbelen. Heuer wist een inzet van Marvin Wanitzek nog te keren, maar de rebound belandde voor de voeten van Philipp Hofmann: 0-2. HSV liet zich niet uit het veld slaan en keerde twee minuten later terug in de wedstrijd, door een kopgoal van Robert Glatzer.

Met nog twintig minuten te spelen kreeg HSV door een overtreding van Christoph Kobalt - die zijn tweede gele kaart ontving - op Glatzer een buitenkans om op gelijke hoogte te komen. Sonny Kittel faalde echter vanaf elf meter. HSV slaagde er in blessuretijd door het tweede doelpunt van Glatzer echter toch nog in om een verlenging af te dwingen. In ondertal hield Karlsruher stand in de verlenging, maar HSV trok na strafschoppen alsnog aan het langste einde.