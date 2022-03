Roman Abramovich maakt bekend Chelsea te gaan verkopen

Woensdag, 2 maart 2022 om 19:24 • Laatste update: 19:44

Roman Abramovich gaat Chelsea na negentien jaar verkopen, zo wordt bekendgemaakt in een statement op de website van de club. De Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss beweerde eerder al dat hij samen met een aantal anderen een aanbod heeft gekregen om Chelsea te kopen van Abramovich. Naar aanleiding van die berichtgeving maakt Abramovich nu bekend dat hij Chelsea van de hand wil doen. Bovendien zet Abramovich een stichting op om alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te hulp te schieten.

“Ik wil graag ingaan op de speculatie in de media van de afgelopen dagen met betrekking tot mijn eigendom van Chelsea”, zo schrijft Abramovich in een open brief op de website van Chelsea. “Zoals ik al eerder heb gezegd, heb ik altijd beslissingen genomen in het belang van de club. In de huidige situatie heb ik daarom de beslissing genomen om de club te verkopen, omdat ik denk dat dit in het belang is van de club, de fans, de medewerkers, evenals de sponsors en partners van de club.”

“De verkoop van de club zal niet versneld worden uitgevoerd, maar het juiste proces zal worden gevolgd”, vervolgt Abramovich. “Ik zal niet vragen om terugbetaling van leningen. Dit ging voor mij nooit over zakendoen of geld, maar over pure passie voor het voetbal en Chelsea. Bovendien heb ik mijn team de opdracht gegeven om een liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengst van de verkoop aan zal worden geschonken. De stichting zet zich in voor alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dit omvat de dringende en onmiddellijke behoeften van slachtoffers en ook het ondersteunen van het herstel op lange termijn.”

“Dit is een ongelooflijk moeilijke beslissing geweest en het doet me pijn om op deze manier afscheid te moeten nemen van de club. Ik ben echter van mening dat dit in het belang van de club is. Ik hoop dat ik Stamford Bridge nog een laatste keer kan bezoeken om persoonlijk afscheid te nemen van jullie allemaal. Het is een voorrecht geweest om deel uit te maken van Chelsea en ik ben trots op al onze gezamenlijke prestaties. Chelsea en zijn supporters zullen altijd in mijn hart blijven”, zo besluit Abramovich.

Chelsea maakte afgelopen zaterdag al bekend dat Abramovich een stap terug zou doen. Na dat statement bleef het echter onduidelijk of de Rus betrokken zou blijven bij de Engelse club. Het leek erop dat hij in ieder geval nog eigenaar zou blijven, maar de belangrijke besluiten uit handen zou geven. Het besluit van Abramovich volgt op Russische invasie in Oekraïne. De eigenaar ligt vanwege zijn vermeende banden met Vladimir Poetin zwaar onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. In het Britse parlement is opgeroepen om de miljardair sancties op te leggen als belangrijke oligarch en vanwege zijn vermeende banden met de Russische overheid. Abramovich heeft eventuele banden met Poetin altijd ontkend.

Wyss - een in Zwitserland geboren zakenman die momenteel in de Verenigde Staten woont met een geschat vermogen van vijf miljard - beweerde woensdag dat hij het aanbod had gekregen om Chelsea over te nemen van Abramovich. "Hij is een van Poetins naaste adviseurs en vrienden", vertelde Wyss aan het Zwitsers Duitstalige dagblad Blick. "Net als alle andere oligarchen is ook hij in paniek. Abramovich probeert al zijn villa's in Engeland te verkopen. Hij wil ook snel van Chelsea af. Ik en drie andere mensen hebben dinsdag een aanbod gekregen om Chelsea van Abramovich te kopen. Ik moet nu vier tot vijf dagen wachten. Abramovich vraagt momenteel veel te veel. Weet je, Chelsea is hem twee miljard pond schuldig. Maar Chelsea heeft geen geld. Dat betekent dat degenen die Chelsea kopen Abramovich moeten compenseren."

De Zwitserse miljardair zei Chelsea alleen 'met een consortium van zes tot zeven investeerders' te willen overnemen. De 55-jarige Abramovich nam Chelsea in 2003 over en bouwde the Blues uit tot een van de grootste clubs ter wereld. Sindsdien won de club uit Londen tweemaal de Champions League, tweemaal de Europa League, een Europese Supercup, het WK voor clubteams, vijf keer de Premier League, vijf keer de FA Cup en drie keer de EFL Cup.