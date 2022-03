PSV begint op papier behoudend aan halve finale tegen Go Ahead Eagles

Woensdag, 2 maart 2022 om 18:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:06

Roger Schmidt heeft de elf namen bekendgemaakt die bij PSV starten in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles. De coach kiest ervoor om één wijziging te maken ten opzichte van de opstelling tegen Sparta Rotterdam (1-2 winst): Érick Gutiérrez komt als extra middenvelder in de ploeg voor Yorbe Vertessen. De wedstrijd begin om 20.00 uur in de Adelaarshorst.

De opstelling van Schmidt is op papier behoudender dan normaal, omdat de Duitser met Eran Zahavi en Noni Madueke twee in plaats van drie aanvallers opstelt. Gutiérrez, Joey Veerman en Ibrahim Sangaré zullen het middenveld moeten controleren, terwijl Mario Götze vermoedelijk vanaf nummer 10 komt. Mauro Júnior speelt noodgedwongen wederom als rechtsback. Verder vormen Jordan Teze en Olivier Boscagli opnieuw het centrale duo, terwijl Philipp Max linksachter staat.

PSV ziet de ziekenboeg verder leegstromen: Marco van Ginkel keert terug van een positieve coronatest, terwijl Armando Obispo hersteld is na een maand van blessureleed. Schmidt kiest er dus voor om beide spelers op de bank te laten starten. Belangrijkste afwezige bij PSV is Cody Gakpo, die apart van de groep traint en bijna weer fit is. Verder zijn André Ramalho, Ryan Thomas, Maxi Romero, Richard Ledezma en Fodé Fofana al langer uitgeschakeld.

Go Ahead begint na de spectaculaire stuntoverwinning tegen Ajax (2-1) vol vertrouwen aan de halve finale. Kees van Wonderen voert twee wijzigingen door in zijn opstelling van woensdagavond. Aanvoerder Bas Kuipers keert op linksback terug van een schorsing en neemt de plek in van Mats Deijl, terwijl Giannis-Fivos Botos op het middenveld in de ploeg komt voor Jay Idzes.

Opstelling Go Ahead Eagles: Noppert; Martina, Nauber, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens, Botos, Oratmangoen; Cordoba, Lidberg

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez, Veerman; Götze; Zahavi, Madueke