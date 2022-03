Oekraïense sterkhouder van Zenit levert op pijnlijke wijze contract in

Woensdag, 2 maart 2022 om 18:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:10

Een trieste aftocht voor Yaroslav Rakitskiy bij Zenit-Sint Petersburg. De Oekraïense verdediger heeft verzocht zijn contract bij de Russische koploper voortijdig te laten ontbinden, wat gehonoreerd is door de club. Zenit communiceerde in het bijbehorende persbericht aanvankelijk dat Rakitsky vanwege 'een hele moeilijke familiale situatie' zou vertrekken, maar verwijderde dit later weer.

Rakitskiy speelde sinds januari 2019 voor Zenit. Destijds maakte de momenteel 32-jarige verdediger de pikante overstap van Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk, waar onder meer ex-Ajacied David Neres onder contract staat. Sinds zijn komst naar Sint-Petersburg was Rakitskiy steevast basisspeler bij Zenit: hij kwam in ruim drie jaar tot 108 wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en vijftien assists gaf.

