Xavi belooft ‘sleutelrol’ om beoogde aanwinst uit handen Bayern te houden

Woensdag, 2 maart 2022 om 17:21 • Tom Rofekamp

Het gaat hard tegen hard in de strijd om Andreas Christensen. Barcelona en Bayern München zijn de overgebleven kandidaten voor de handtekening van de bijna transfervrije verdediger van Chelsea, waarvan eerstgenoemde club de beste papieren lijkt te hebben. Transfermarktexpert Fabrizio Romano tweet woensdag dat trainer Xavi Christensen probeert te lokken door hem 'een sleutelspeler voor zijn toekomstplannen' te noemen. Het Duitse Sport1 schrijft echter dat Bayern de handdoek nog niet in de ring gooit.

Volgens Romano heeft Christensen een aanbieding voor vijf jaar op tafel liggen van Barcelona, die verbeterd is ten opzichte van het vorige voorstel. De huidige nummer vier van LaLiga zou 'vertrouwen hebben' in zijn komst. De doorgaans betrouwbare Romano rept nog niet over een akkoord; het Spaanse Sport doet dat wel. Volgens de sportkrant heeft Christensen mondeling ingestemd met de contractaanbieding van de Catalanen, die vier jaar zou bedragen in plaats van vijf. Daarmee zou er een flinke eis van de Deen zijn ingewilligd: hij verlangt minimaal een verdubbeling van zijn huidige salaris bij Chelsea, dat net iets minder dan vijf miljoen euro bedraagt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sport1 erkent dat Barcelona de grootste kans maakt op de komst van Christensen, maar weet wel van aanstaande gesprekken tussen Bayern en de zaakwaarnemers van de 54-voudig international. Der Rekordmeister wenst sowieso een defensieve versterking binnen te halen, daar Niklas Süle komende zomer transfervrij naar Borussia Dortmund vertrekt. Als alternatieven zouden de namen van Gleison Bremer (Torino) en Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) op tafel liggen. Eerstgenoemde maakt als aanvoerder indruk bij de Italiaanse middenmoter, terwijl Ginter in juli gratis mag vertrekken uit Mönchengladbach. Bayern zou echter nog niet volledig overtuigd zijn van Ginter, zo weet GOAL.

Er werd eerder vanuit Spanje gemeld dat Franck Kessié en César Azpilicueta het trio transfervrije versterkingen voor Barcelona komende zomer compleet moeten maken. AC Milan-middenvelder Kessié en Barcelona zouden in financieel opzicht steeds dichterbij elkaar komen, waardoor een akkoord langzaam maar zeker nadert. Sport schreef vorige week dat Azpilicueta -ploeggenoot van Christensen bij Chelsea - zelfs al akkoord zou zijn met de Catalanen over een tweejarig contract, met een optie voor een extra seizoen.