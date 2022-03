FC Groningen krijgt flinke financiële én organisatorische klap te verduren

Woensdag, 2 maart 2022 om 15:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:52

Office Centre, hoofdsponsor van FC Groningen, is woensdag failliet verklaard door de rechtbank. Daardoor verdwijnt de naam van de specialist in kantoorartikelen per direct van het shirt van de huidige nummer tien van de Eredivisie. Het wegvallen van de hoofdsponsor betekent dat Groningen een schade van liefst 925.000 krijgt berokkend voor het seizoen 2021/22: een flinke financiële domper.

Office Centre zat in een zogeheten WHOA-traject: een procedure waarbij in financiële nood verkerende ondernemingen via de rechtbank tot een onderhands akkoord proberen te komen met haar schuldeisers. Daar slaagde het bedrijf echter niet in. Daarom moet Groningen nu versneld op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor: Office Centre had namelijk in september 2021 al aangekondigd van het shirt van de noorderlingen te zullen verdwijnen. Vanaf het seizoen 2023/24 zou er een andere hoofdsponsor op het groen-witte shirt gaan prijken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Algemeen directeur van Groningen Wouter Gudde spreekt zijn medeleven uit voor de werknemers van Office Centre en spreekt van 'een grote strop voor de club'. "We hebben lange tijd de hoop gehad dat er nog een regeling zou volgen waarbij we in ieder geval nog een deel van het sponsorgeld tegemoet zouden kunnen zien. Die hoop is met het faillissement vervlogen. Dit betekent een grote financiële scheur in de broek. Bijna een miljoen euro is op onze omzet een substantiële bijdrage."

Daarnaast heeft het tussentijds wegvallen van een hoofdsponsor grote organisatorische consequenties", vervolgt Gudde, "vanwege alle uitingen die overal in en om het stadion te zien zijn en niet op de laatste plaats ook op onze trainings- en wedstrijdkleding." Wel geeft de bestuurder aan dat het faillissement van Office Centre vooralsnog geen consequenties heeft voor de sportieve verwachtingen van de Groningers. "Aangezien we dit seizoen op andere vlakken – denk aan de transfermarkt - juist beter hebben gepresteerd dan verwacht." Gudde verwacht op korte termijn een nieuwe hoofdsponsor te vinden.