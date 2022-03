Ten Hag looft Ajacied en licht tipje van sluier op: ‘Hij staat op ons lijstje’

Woensdag, 2 maart 2022 om 14:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:35

Erik ten Hag gaat niet mee in de kritiek op Daley Blind. De Ajax-trainer vindt de 31-jarige linksback zelfs een cruciale rol spelen in het aanvalsspel en is dan ook niet van plan om de vleugelverdediger op korte termijn te vervangen. Blind kreeg zondag na de 2-1 nederlaag van Ajax tegen Go Ahead Eagles te maken met stevige kritiek van onder meer oud-speler Rafael van der Vaart.

"De organisatie staat heel goed", geeft Ten Hag op de persbijeenkomst van woensdag in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen AZ van donderdag als compliment mee aan zijn spelersgroep. "We krijgen weinig tegendoelpunten (slechts 7 in 24 duels in de Eredivisie, red.) en daar speelt Daley een heel belangrijke rol in met zijn coaching en positionering." De oefenmeester is daarnaast lovend over de voetballende kwaliteiten van Blind, die dus de voorkeur lijkt te blijven houden boven concurrent Nicolás Tagliafico.

Erik ten Hag is met name te spreken over de voetballende kwaliteiten van Daley Blind.

"Blind brengt aan de bal zoveel in zijn passing en keuzes. Wij spreken bij Ajax ook wel over packing passes. Er is geen speler in de Eredivisie, misschien een enkeling, die op die manier zulke passes kan geven. Hij is voor ons een absolute toegevoegde waarde in ons opbouwende aanvalsspel", neemt Ten Hag zijn linksback in bescherming. Blind werd zondag na de zeperd in Deventer fors aangepakt door Rafael van der Vaart in het praatprogramma Studio Voetbal. Collega-analist Theo Janssen was het overigens roerend met hem eens.

"Blind is een ideale speler voor een trainer, omdat je hem op iedere positie kan gebruiken. Maar hij is op geen enkele positie de beste", oordeelde Van der Vaart zondagavond. "En bij Blind ziet er ook meteen een beetje als een oude man uit. Het is wel opmerkelijk: elke keer als hij slecht speelt, blijft hij toch gewoon worden opgesteld. Een trainer stelt hem altijd op. Hij werd zelfs voor de verdediging gezet, want hij moet spelen. Ik vind dat wel apart, want ik ben gewend dat als je uit vorm bent, je er even naast zit. Daar is ook helemaal niks ergs aan."

Janssen vindt dat Blind niet meer als linksback kan spelen. "In het hedendaagse voetbal moet je als back gewoon behoorlijk snel zijn. Je moet rap zijn om die ballen achter de laatste linie te kunnen verdedigen. Zeker mindere tegenstanders gooien hem er gewoon achter en gaan rennen." Janssen zag zondag wel een alternatief voor de 31-jarige Oranje-international. "Als je hem in het centrum zet met een snelle verdediger ernaast, dan zou hij nog wel in het centrum kunnen spelen."

Voor de lange termijn heeft Ten Hag overigens al een opvolger voor Blind in het vizier: Owen Wijndal. De linksback staat met AZ donderdagavond dus tegenover Ajax in het bekertoernooi. "Hij zit bij de selectie van het Nederlands elftal en als je je etaleert in het potentieel dat Oranje heeft, dan vind ik wel dat je het niveau voor een topclub hebt. Hij staat al een tijdje op ons lijstje", geeft Ten Hag toe op de het persmoment in de Johan Cruijff ArenA.

Erik ten Hag houdt de ontwikkeling van Owen Wijndal goed in de gaten.