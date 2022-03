Balotelli blijft overtuigd: ‘Ik ben kwalitatief even goed als Messi en Ronaldo'

Woensdag, 2 maart 2022 om 13:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:50

Mario Balotelli laakt geen zelfvertrouwen. In interview met oud-ploeggenoot bij Manchester City Nedum Onuoha noemt de huidige spits van Ayana Demirspor zichzelf 'kwalitatief even goed' als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Balotelli deed volgens Onuoha dezelfde uitspraak elf jaar geleden al. In het interview, gepubliceerd in The Athletic, onthult de aanvaller tevens de grootste fout van zijn carrière.

"Één verhaal zal ik me altijd blijven herinneren", schrijft Onuoha, die slechts zes maanden samenspeelde met de destijds 21-jarige Balotelli. "Op Carrington, het oude traningscomplex van Manchester City, was iemand aan het praten over Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Mario begon ineens te praten en zei dat hij net zo goed was." Balotelli, inmiddels 31 jaar, blijft nog altijd bij zijn standpunt. "Ik heb wat kansen gemist om dat niveau te halen", zegt de Italiaan. "Maar ik ben er nog steeds honderd procent zeker van dat ik kwalitatief van hetzelfde niveau ben."

Prijstechnisch moet Super Mario, die momenteel op 10 goals uit 22 wedstrijden in de Süper Lig staat, wel erkennen dat hij het aflegt. "'Vandaag de dag kan ik niet zeggen dat ik even goed ben als Ronaldo, want Ronaldo heeft - hoe vaak - vijf keer de Ballon d'Or gewonnen. Je kan jezelf niet vergelijken met Messi en Ronaldo, niemand kan dat. Maar als het echt alleen over kwaliteit gaat, voetbalkwaliteit, dan is er voor mij ten opzichte van die twee niets om jaloers op te zijn, om eerlijk te zijn."

Terugblikkend op zijn roemruchte carrière heeft Balotelli het meeste spijt van zijn vertrek bij Manchester City, de club waarmee hij in het seizoen 2011/12 voor het eerst in 44 jaar de landstitel veroverde.. "Het jaar van mijn vertrek (naar AC Milan, red.) speelde ik nog erg goed. Maar daarna kreeg ik wat problemen. Nu ik ouder ben, weet ik dat ik City niet had moeten verlaten." Balotelli haalt de Ballon d'Or-discussie nog eenmaal aan: "Als ik de mindset had die ik nu heb, had ik er bij City waarschijnlijk wel een kunnen winnen. Dat weet ik zeker."