‘Slechte voetbalvader’ Xavi onderuitgehaald om ‘verschrikkelijke fout’ met Pedri

Woensdag, 2 maart 2022 om 12:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 13:17

Xavi heeft kritiek gekregen naar aanleiding van zijn lovende woorden over Pedri. De Catalaanse oefenmeester kwam na afloop van het LaLiga-duel tussen Barcelona en Athletic Club (4-0) superlatieven tekort om het optreden van de middenvelder te beschrijven. In het Spaanse praatprogramma el Chiringuito de Jugones oppert de bekende journalist Edu Aguirre dat Xavi met zijn lofzang ‘een verschrikkelijke fout’ begaat en de stormachtige carrière van Pedri in de weg zit.

“Ik kon de uitspraken van Xavi over Pedri niet uit mijn hoofd krijgen”, steekt Aguirre in gesprek met presentator Josep Pedrerol van wal. Xavi vergeleek Pedri op de persconferentie onder meer met Andrés Iniesta en bestempelde zijn middenvelder als ‘de beste speler ter wereld als het op talent aankomt’. “Die woorden hebben me echt aan het denken gezet. Xavi heeft een verschrikkelijke fout gemaakt. Zie eens voor je wat een jongen van negentien jaar wanneer hij naar bed gaat... Zijn trainer zegt dat hij beter is dan De Bruyne, dat hij beter is dan Modric en dat hij de opvolger van Iniesta, een van de beste sporters uit de Spaanse geschiedenis, is, én hij zegt dat hij het grootste talent ter wereld is...”

“Dat soort dingen zeggen fans op Twitter, maar de trainer...”, vervolgt Aguirre. “De trainer is er om een speler met beide benen op de grond te houden. Hij moet het hoofd van een negentienjarige jongen op orde houden. De trainer moet de voetbalvader van Pedri zijn en tegen hem zeggen: ‘Wanneer je morgen wakker wordt en gaat trainen, train je alsof je niks gepresteerd hebt. Dat zal je naar het succes brengen.’” Met de uitdrukking 'comerse la oreja', iemands oor afbijten (figuurlijk: iemand door aan te dringen ergens van overtuigen), legt Aguirre uit wat Xavi fout doet. “‘Je moet je door niemand het oor laten afbijten’, zeggen ze altijd. Maar Xavi is zelf degene die het oor afbijt. Je kunt die dingen gewoon niet zeggen tegen jongen van negentien.”

“Xavi is Pedri gewoon slecht aan het opvoeden. Pedri gaat zeer goed worden, en dat is hij al. Maar Xavi kan niet zomaar alles over hem zeggen. Hij is pas negentien! Je kan het tegen iemand van dertig zeggen die alles al heeft meegemaakt. Morgen staat hij op en zegt hij: ‘Ik weet alles al. Hé, ik ben beter dan Modric, ik ben beter dan De Bruyne, ik ben de volgende Iniesta. Waarom? Omdat trainer Xavi het zegt.’ Xavi moet hem op zijn plek zetten en zorgen dat hij dagelijks keihard blijft werken. Xavi maakt een grote fout”, besluit Aguirre.