‘Bij Noa Lang zit je met de gebaartjes, met dat klagen en uitdagen’

Woensdag, 2 maart 2022 om 11:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:46

In aanloop naar de halve finale in de Belgische beker tussen Club Brugge en KAA Gent van woensdagavond is Gert Verheyen kritisch op het spel en de ontwikkeling van Noa Lang. De oud-aanvaller van de grootmacht uit Brugge ziet tot zijn teleurstelling een heel andere speler na de winterstop. Verheyen vindt zelfs dat Tarik Tissoudali het momenteel bij Gent beter doet dan Lang in dienst van Brugge.

Verheyen ziet Lang, die dit kalenderjaar nog niet wist te scoren, al een poos worstelen met zijn vorm. "In het eerste half jaar was de impact van Lang bij Club heel groot", concludeert de analist in een uitgebreid onderhoud met Het Nieuwsblad. "Nu is dat minder: tegen Royal Antwerp (de 4-1 overwinning van afgelopen zondag, red.) was hij van alle offensieve spelers het minst aanwezig. Het is zelfs niet ondenkbaar dat hij eens naast de ploeg valt", krijgt de Nederlander als waarschuwing mee.

Gert Verheyen geniet momenteel meer van Tarik Tissoudali dan van Noa Lang.

In de optiek van Verheyen valt of staat alles bij de vorm van een speler. "En die is bij Lang na de jaarwisseling, ook door corona, gewoon minder. Daardoor heeft hij wat minder vertrouwen en speelt hij verder van de goal dan normaal. Een typische reflex. Maar met een speler van dat kaliber kan dat morgen weer omslaan", blijft de voormalig Belgisch international hopen op een ommekeer. bij Lang, die hij ondanks alles graag ziet spelen. "Lang en Tissoudali zorgen vaak voor spektakel. En qua schoonheid scoort Tissoudali nog íéts beter, vind ik." De Gent-speler is volgens Verheyen meer doelgericht. "Hij toont iets meer die drang, is iets meer a fox in the box, een goaltjesdief." Tissoudali staat momenteel op veertien doelpunten, tegenover de zes van Lang dit seizoen.

Verheyen vindt het niet gek dat er een verschil is in het aantal doelpunten van het tweetal. "Tissoudali is meer een echte spits, hij staat naast Laurent Depoitre, terwijl Lang bij Club Brugge meer zwerft." De oud-speler stipt nog een verschil aan. "Tissoudali is bescheidener dan Lang. Bij Lang zit je met de gebaartjes, met dat klagen en uitdagen, maar na Nieuwjaar is hij kalmer." Verheyen snapt wel waar het gedrag van Lang op het veld vandaan komt. "Hoge bomen vangen veel wind, hé. Er is nog altijd een verschil tussen voor Club spelen of voor Gent. Een speler van Club wordt altijd anders bekeken en sneller bejubeld én afgebroken."