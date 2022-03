'Neem nou De Kuip, zo'n monument laat je toch nooit verdwijnen?'

Dat De Adelaarshorst woensdagavond helemaal is uitverkocht voor de clash met PSV in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, doet Paul Bosvelt goed. De technisch manager van Go Ahead Eagles is gek op avondwedstrijden en in zijn optiek is het stadion in Deventer daarvoor het perfecte decor. Bosvelt is een pure liefhebber van het spelletje en de bestuurder vindt het daarom soms moeilijk om te zien dat ouderwetse stadions met veel sfeer worden ingeruild voor moderne onderkomens.

"Puur, rauw, echt. Dat maakt voetbal in mijn ogen mooi", geeft Bosvelt te kennen in een interview met het Algemeen Dagblad. "En ik zal wel naïef zijn, maar dat gevoel mis ik soms in de steeds commerciëler wordende voetbalwereld. Prijzen voor wedstrijdkaartjes rijzen de pan uit, voor een broodje frikandel durven ze een vermogen te vragen. Ik snap het allemaal best, dat geld verdienen belangrijk is voor clubs." Toch blijft de Go Ahead-manager boven alles iemand die het voetballende gedeelte het allerbelangrijkste vindt. "Ik denk wel dat we moeten oppassen dat het voetbal niet afdwaalt van de gewone man. Voetbal is vooral bedoeld voor het volk. Laat het alsjeblieft van hen blijven. Dat is bij Go Ahead gelukkig nog zo."

Bosvelt is blij dat De Adelaarshorst nog steeds de thuishaven is van Go Ahead, al blijft ook in Deventer niet alles bij het oude. Sinds enkele jaren zijn er twee nieuwe tribunes en het is de bedoeling dat er op termijn nog twee bijkomen. De capaciteit stijgt dan naar 13.000 plaatsen. Geen probleem voor Bosvelt, die gruwelt van 'al die inwisselbare Ikea-stadions op industrieterreinen'. "Ik vergelijk een stadion weleens met een huis. Ik geloof best dat een modern huis makkelijk is, comfortabel ook. En toch: ik heb liever een huis zoals De Adelaarshorst. Het tocht er soms, nu en dan is er een lekkage, maar het heeft wél een ziel. Moet je koesteren, vind ik."

De technisch manager betrekt het stadion van zijn oude liefde Feyenoord in de discussie. "Neem die discussie over De Kuip. Als je toch een beetje gevoel voor voetbal hebt, laat je zo’n monument toch nooit verdwijnen? Ik zou dat echt verschrikkelijk zonde vinden: de grootste arbeidersclub van het land, die in zo’n hypermodern stadion zou spelen. Dat wil je niet", aldus de oud-speler van de Rotterdamse club, tussen 1997 en 2003 actief voor Feyenoord. Voor nu telt echter alleen de bekerkraker met PSV van woensdagavond. "Kunstlicht, fanatiek meelevende supporters en een aansprekende tegenstander: beter kan niet. Een ideaal cupsfeertje, zo mooi."

