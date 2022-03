Timber leert graag van voorbeeld De Ligt: ‘Dat deed hij zó goed bij Ajax’

Woensdag, 2 maart 2022 om 10:28 • Rian Rosendaal

Jurriën Timber voelt zich helemaal op zijn plaats bij Ajax. De pas twintigjarige centrumverdediger leert een hoop van trainer Erik ten Hag, terwijl hij daarnaast een uitstekende samenwerking heeft met Lisandro Martínez in het hart van de Ajax-defensie. Timber zou nog wel graag stappen willen zetten op het gebied van leiding geven en in dat kader is Matthijs de Ligt zijn grote voorbeeld.

De jonge Ajacied noemt Ten Hag in een uitgebreid interview met Voetbal International 'de best denkbare trainer die op tactisch vlak zijn ogen verder heeft geopend'. "Hij zorgt er gewoon elke wedstrijd voor dat je helemaal bent voorbereid op wat er komen gaat, wie de tegenstander ook is", verklaart de centrale verdediger. "Zelf ben ik daar ook veel mee bezig. Of ik nou tegen Erling Haaland speelt, of tegen Ricky van Wolfswinkel of Jizz Hornkamp. Wat voor type spits krijg ik tegenover me, waar moet ik op letten? Ik vind het fijn om daar vooraf mee bezig te zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fraser vindt lengte Ajax-held geen enkel obstakel voor rol bij Oranje

De assistent-bondscoach van Oranje was onlangs nog lovend over de Ajax-verdediger. Lees artikel

Timber is ook zeer te spreken over de hulp die hij ontvangt van de wat meer ervaren Martínez. "Het voelt niet zozeer als een bevestiging, maar ik vind het wel heerlijk spelen met Lisandro naast me. We houden elkaar scherp, vullen elkaar en weten wat we aan elkaar hebben. De killersmentaliteit is de stevige basis voor ons spel." Dat er weleens discussies zijn over zijn lengte (1.82 meter) maakt Timber eigenlijk niet uit. "Door tactisch goed te staan en de duels op de juiste manier aan te gaan, haal je het maximale uit je lichaam, ongeacht je lengte. Op het veld en in de gym zijn we hier ook met hulp van de performance coaches mee bezig en ik voel dat ik hierin groei."

De gretige en ambitieuze Timber wil ook groeien op het gebied van leiding geven. "Ik vind dat ik dat nog meer en beter moet doen. Niet op een manier van: kijk mij eens even leiding geven. Zo werkt dat niet, daar heb ik ook niets mee", zo benadrukt de Ajax-stopper. Om er wel gelijk aan toe te voegen: "Maar op mijn positie is leiding geven wel heel belangrijk, het voegt echt iets toe. Matthijs de Ligt is op dat vlak voor mij het perfecte voorbeeld. Ook dat het niet afhangt van hoe oud je bent. De manier waarop hij Ajax al op jonge leeftijd leiding gaf en spelers aanstuurde. Dat was zó goed", looft Timber de verdediger van Juventus.

Jurriën Timber leert qua leiding geven graag van voormalig Ajacied Matthijs de Ligt.