Daramy kijkt op tegen tweetal bij Ajax: ‘Hij is echt een machine’

Woensdag, 2 maart 2022 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:02

Mohamed Daramy moet het in de Eredivisie tot dusver doen met invalbeurten bij Ajax. De Deen kwam negen keer in actie in competitieverband, maar werd door Erik ten Hag nog nooit beloond met een basisplek. In de Champions League en TOTO KNVB Beker verscheen hij al wel eens aan de aftrap. Daramy is desondanks blij om in Amsterdam te zijn en zegt veel te leren van de ervaring van Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico, zo vertelt hij tegen het clubkanaal.

"Hopelijk komt de dag dat ik mijn kans krijg", aldus Daramy, die donderdagavond met Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegenover AZ staat. "Ik leer nu veel van mijn teamgenoten. Bijvoorbeeld van Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico. Zij vertellen mij waar ik moet staan op het veld. Tadic is echt een machine en werkt keihard. We vechten voor dezelfde positie, maar hij is een ontzettend goede kerel. Hij zorgt voor me en probeert mij overal bij te betrekken. Tadic wil altijd spelen. Ik zeg dan: 'Geef mij ook eens wat tijd, haha.' Nee, zonder dollen. Het is lastig, ik wacht op mijn kans."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daramy zegt goed te zijn ontvangen bij Ajax. "Ik kende Victor Jensen en Mohammed Kudus al. Zij hebben mij goed opgevangen. Daarna heb ik veel vrienden gekregen: Danilo, André Onana, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad. Dat is leuk." De buitenspeler zegt tegen Besiktas zijn beste wedstrijd tot nu toe te hebben gespeeld. "Daar heb ik van genoten. De Champions League is een podium waar iedereen van droomt, dat is mooi om mee te maken. Ik heb een paar kansen gehad, waaruit ik had moeten scoren. Maar ik had een paar goede acties en kreeg het gevoel dat we elkaar makkelijk vonden."

Daramy speelde zijn meeste minuten tot dusver in het beloftenelftal, waar hij in vijf wedstrijden goed was voor één goal en twee assists. "Het is moeilijk om van het eerste naar het tweede te gaan. Maar ik wil minuten maken, dus dan is het goed om te spelen voor Jong Ajax", aldus de aanvaller. "Ook bij de beloften ligt het niveau heel hoog. Ze willen alles winnen, dat bevalt mij wel. Verder ben ik heel geduldig. Soms ben ik wel teleurgesteld, maar dat helpt niet, want het verandert niks. Ik moet geduldig zijn en wachten tot het moment dat de coach mij nodig heeft."