Dit miljoenenbedrag keerde Manchester United uit aan Solskjaer

Woensdag, 2 maart 2022 om 08:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:05

Het vertrek bij Manchester United heeft Ole Gunnar Solskjaer bepaald geen windeieren gelegd. De Noorse manager, die in november vorig jaar op straat werd gezet door de Engelse grootmacht, heeft negen miljoen euro meegekregen van de club. In totaal was United 10,7 miljoen euro kwijt aan afkoopsommen van de technische staf. Assistenten Michael Carrick, Kieran McKenna en Martyn Pert vertrokken allemaal in december.

Terwijl United nog altijd op zoek is naar een permanente opvolger voor Solskjaer, maakte de club dinsdag bekend dat het in totaal 10,7 miljoen euro heeft gespendeerd aan het ontslag van de Noor en zijn assistenten. De cijfers kwamen naar buiten bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. Zo lag de omzet van het tweede kwartaal van afgelopen jaar 7,3 procent hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. De bedrijfswinst daalde met 88,9 procent, grotendeels als gevolg van een stijging van de spelerslonen met de aangetrokken Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho en Raphaël Varane.

Waar Solskjaer in november vertrok, besloot Carrick de deur drie wedstrijden later achter zich dicht te trekken. McKenna werd aangesteld als trainer van Ipswich Town en nam Pert mee naar Portman Road. Het bedrag van 10,7 miljoen euro is minder dan de helft van de 23,4 miljoen euro die José Mourinho mee kreeg bij zijn ontslag in 2018. Mourinho staat erom bekend veel geld op te hebben gestreken aan ontslagpremies gedurende zijn carrière. De Portugees werd vijf keer vroegtijdig op straat gezet. In totaal zou het om een bedrag gaan van een slordige honderd miljoen euro.

John Murtough, sportief directeur bij United, bevestigde tevens de zoektocht naar een definitieve opvolger voor Ralf Rangnick voort te zetten. Mauricio Pochettino en Erik ten Hag zijn nog altijd de grootste kanshebbers voor de trainersfunctie, zo klinkt het in de Engelse media. "We zijn bezig met een grondig proces voor de benoeming van een nieuwe permanente manager die deze zomer de leiding zal nemen", aldus Murtough. "Met als doel om weer serieus te concurreren om binnenlandse en Europese titels."