Johan Derksen ziet ‘commercieel interessante combinatie’ voor Ajax

Woensdag, 2 maart 2022 om 08:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:19

Johan Derksen zou een eventuele komst van Jordi Cruijff naar Ajax wel zien zitten, zo vertelde hij dinsdagavond bij VI Vandaag. Cruijff werkt momenteel als adviseur bij Barcelona, maar zou volgens De Telegraaf zijn benaderd voor de functie van directeur voetbalzaken bij Ajax. Berichten die overigens worden tegengesproken door bronnen binnen de club, zo berichtte het Algemeen Dagblad. René van der Gijp heeft zo zijn bedenkingen over Cruijff.

"Ik heb niet het idee dat hij ergens bij een club iets nagelaten heeft", stelt Van der Gijp. "Het is de naam. Hij heeft in Israël gewerkt, in China, en is nu adviseur van de voorzitter van Barcelona..." Derksen noemt de combinatie Cruijff en Ajax 'commercieel heel interessant'. "Ik heb Jordi zien opgroeien. Ik vind hem intelligent, integer, en hij heeft een voetbalverleden. Hij heeft zelfs het Nederlands elftal gehaald. In Israël (als technisch directeur van Maccabi Tel Aviv, red.) heeft hij Peter Bosz aangesteld als trainer, dan heb je er echt kijk op."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als technisch directeur van Ajax moet je het wereldje kennen, een netwerk hebben en de uitstraling en fatsoensnormen hebben", gaat Derksen verder. "Het lijkt me geen jongen die foto's verstuurt. Ik vind het een aan te bevelen combinatie." Derksen ziet een dubbelrol voor Ten Hag niet zitten. "Dat kan niet. Als trainer moet je je niet bemoeien met besprekingen over geld. Die spelers moet je later met een andere pet mee om de tafel. Ajax is een beursgenoteerd bedrijf, dan kan je geen dubbelfunctie hebben."

Volgens het Algemeen Dagblad laat de nieuwe technische man nog even op zich wachten bij Ajax. Het dagblad schrijft dat bronnen binnen de club beweren dat het 'totale onzin' is dat de Amsterdammers Cruijff hebben benaderd voor de post. Gerry Hamstra en algemeen directeur Edwin van der Sar nemen de taken van Overmars voorlopig waar. Het duo dient samen met financieel directeur Susan Lenderink en Erik ten Hag de contractonderhandelingen in goede banen te leiden.