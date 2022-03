Zwitserse miljardair claimt aanbod om Chelsea over te nemen van Abramovich

Woensdag, 2 maart 2022 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:03

De Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss beweert dat hij samen met een aantal anderen een aanbod heeft gekregen om Chelsea te kopen van Roman Abramovich. De 86-jarige zakenman heeft een groep gevonden die serieus geïnteresseerd is in het overnemen van de club. Abramovich is de afgelopen week onder toenemende druk komen te staan na de aanval van Rusland op Oekraïne. Volgens Labour-parlementslid Chris Bryant is de eigenaar van Chelsea 'doodsbang' voor sancties van de Britse regering.

Abramovich staat onder druk om zich uit te spreken tegen Poetin en de Russische invasie in Oekraïne. In het Britse parlement is opgeroepen om de miljardair sancties op te leggen als belangrijke oligarch en vanwege zijn vermeende banden met de Russische overheid. Abramovich heeft eventuele banden met Poetin altijd ontkend. Abramovich liet zaterdag middels een statement via de officiële clubkanalen van Chelsea weten dat hij de controle bij the Blues uit handen geeft. De eigenaar maakte bekend dat hij 'vertrouwenspersonen binnen The Chelsea Foundation' de regie geeft over de club.

Ondertussen beweert Wyss een aanbod te hebben gehad om Chelsea over te nemen van Abramovich. Wyss is een in Zwitserland geboren zakenman die momenteel in de Verenigde Staten woont. Hij heeft zijn fortuin verdiend als oprichter en voormalig president en voorzitter van Synthes USA, een fabriek dat medische hulpmiddelen produceert. Geschat wordt dat de Zwitser een vermogen heeft van vijf miljard dollar. Zakentijdschrift Forbes riep hem al eens uit tot 'een van de meest filantropische mensen ter wereld'. Wyss heeft de voorbije jaren onder meer miljoenen gedoneerd aan goede doelen. Ook heeft hij met de Wyss Foundation een liefdadigheidsinstelling.

"Abramovich is een van Poetins naaste adviseurs en vrienden", vertelde Wyss aan het Zwitsers Duitstalige dagblad Blick. "Net als alle andere oligarchen is ook hij in paniek. Abramovich probeert al zijn villa's in Engeland te verkopen. Hij wil ook snel van Chelsea af. Ik en drie andere mensen hebben dinsdag een aanbod gekregen om Chelsea van Abramovich te kopen. Ik moet nu vier tot vijf dagen wachten. Abramovich vraagt momenteel veel te veel. Weet je, Chelsea is hem twee miljard pond schuldig. Maar Chelsea heeft geen geld. Dat betekent dat degenen die Chelsea kopen Abramovich moeten compenseren."

Wyss geeft aan dat de exacte verkoopprijs nog niet bekend is. "Maar ik kan me goed voorstellen om bij Chelsea te beginnen met partners. Maar ik moet eerst de algemene voorwaarden bekijken. Maar wat ik nu al kan zeggen: ik ga zoiets zeker niet alleen doen. Als ik Chelsea koop, dan met een consortium van zes tot zeven investeerders." Abramovich, die sinds 2003 eigenaar is van Chelsea, heeft nog geen duidelijk statement afgegeven waarin hij zich zegt terug te trekken als clubeigenaar. Het is dus nog de vraag in hoeverre hij betrokken blijft bij Chelsea.