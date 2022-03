Buijs zorgt voor bizar unicum in Eredivisie: ‘Hoe krijg je het voor elkaar?’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 23:35 • Dominic Mostert

Danny Buijs zorgt komend weekend voor een opmerkelijk unicum in de Eredivisie. De trainer van FC Groningen is geschorst voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord, omdat hij dit seizoen al vier gele kaarten incasseerde. Buijs is de eerste trainer in de Eredivisie die wordt geschorst vanwege het pakken van te veel gele kaarten. Analist Kees Kwakman van ESPN kan weinig begrip opbrengen voor de heetgebakerde trainer.

Spelers in het betaald voetbal krijgen een schorsing wanneer ze vijf gele kaarten binnen een seizoen krijgen, maar voor teamofficials gelden andere regels. Sinds 2019 kunnen niet alleen spelers, maar ook teamofficials gele en rode kaarten krijgen. Buijs ging dit seizoen op de bon tegen sc Heerenveen, Heracles Almelo, AZ en afgelopen zaterdag tegen Willem II. Hij is er zodoende niet bij in De Kuip, net als vorig seizoen; toen ontbrak de oefenmeester om privéredenen.

"Hoe krijg je het voor elkaar?", zegt een verbijsterde Kwakman in het programma Voetbalpraat. "Het was ook een heel nuttige gele kaart", voegt hij lachend toe. "Er was een duel voor zijn ogen, de bal kwam in zijn richting en hij stompte ‘m zo twintig meter verderop. Dat sloeg helemaal nergens op. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof schudde ook met zijn hoofd, zo van: wat doe je nou? Het was heel raar. Soms zie je trainers die de bal bewust laten lopen, dat kan nog ‘m. Maar om hem nou de tribune in te slaan..."

Mario Been, eveneens aanwezig bij het praatprogramma, vraagt zich af of Buijs zijn driften in de toekomst kan beheersen. "Dat is de aard van het beestje. We hebben wel meer van dat soort trainers in Europa. Diego Simeone zie je ook vaak als een gek langs de lijn gaan. Ik denk dat het voor Buijs wel belangrijk is om daarin te temperen. Spelers vinden het ook niet lekker als een trainer voortdurend naar je zit te gillen. Coachen is een ervaringsvak en dat zal hij wel een keer moeten leren."