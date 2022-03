Middlesbrough knikkert onthutsend zwak Spurs net als Man Utd uit de FA Cup

Dinsdag, 1 maart 2022 om 23:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:38

Tottenham Hotspur is dinsdagavond uitgeschakeld in de achtste finale van de FA Cup. Op bezoek bij Middlesbrough stond er na negentig speelminuten nog een doelpuntloze tussenstand op het scorebord, maar in de verlenging sloeg Boro toe: 1-0. In de vorige ronde knikkerde de ploeg van manager Chris Wilder ook Manchester United al uit het Engelse bekertoernooi. Steven Bergwijn kon als invaller geen potten breken namens the Spurs.

De ontmoeting in het Riverside Stadium werd bepaald niet gekenmerkt door technische hoogstandjes en schitterend voetbal. Integendeel. Halverwege het duel had zowel Middlesbrough als Tottenham nog geen enkel schot op doel geproduceerd. Vanaf het startsignaal voor de tweede helft kregen de aanwezige toeschouwers meer spektakel voorgeschoteld. De eerste serieuze mogelijkheid werd gecreëerd in de 55ste speelminuut, toen Matt Crooks namens de thuisploeg rakelings over kopte. Aan de overzijde dacht Tottenham op voorsprong te komen; het doelpunt van Harry Kane werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Stunt in de maak!! ?? Tottenham speelt een draak van een wedstrijd en krijgt in de verlenging de deksel op de neus: Josh Coburn zorgt voor de 1-0 ??#ZiggoSport #FACup #MIDTOT pic.twitter.com/VeyMyXpIAm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 1, 2022

Even later kwam ook Middlesbrough tot een nieuwe, goede mogelijkheid. Jonathan Howson beproefde zijn geluk met een schot van buiten het zestienmetergebied, maar zijn poging verdween rakelings naast. Ook met Bergwijn, die als wisselspeler begon en ten koste van Ryan Sessegnon het veld in de 81ste minuut betrad, kon Tottenham geen potten breken.

Na ruim negentig doelpuntloze minuten moest de verlenging uitsluitsel brengen. Het eerste waarschuwingsschot van de extra tijd werd afgevuurd door Marcus Tavernier, die oog in oog met doelman Hugo Lloris echter verzuimde te scoren. Joshua Coburn lukt het drie minuten later wél om de Franse sluitpost te verschalken. Op aangeven van Crooks schoot hij op overtuigende wijze raak: 1-0. In het restant kwamen beide teams er nog meermaals gevaarlijk uit, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.