Beslissende Dolberg schiet OGC Nice ten koste van stuntploeg naar bekerfinale

Dinsdag, 1 maart 2022 om 23:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:04

OGC Nice heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de Coupe de France. In de Allianz Riviera was de formatie van trainer Christophe Galtier een maatje te groot voor FC Versailles 78: 2-0. Pas in het tweede bedrijf wist de thuisploeg dankzij de trefzekere Amine Gouiri en Kasper Dolberg afstand te nemen van het team dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de National 2 - Group A, het vierde Franse profniveau. In de eindstrijd van het bekertoernooi zal Nice AS Monaco of Nantes treffen.

Bij les Aiglons ontbrak onder meer Justin Kluivert, die afgelopen weekend tegen een rode kaart aanliep in het Ligue 1-duel met Strasbourg (0-0). Pablo Rosario kreeg in het hart van de verdediging wel een basisplek, net als linkermiddenvelder Calvin Stengs. Versailles bood in het eerste bedrijf op dappere wijze weerstand en zorgde ervoor dat Nice slechts één schot op doel kon produceren. Khephren Thuram kwam namens Nice overigens nog wel dicht bij de openingstreffer met een kopbal, die echter rakelings over de lat ging.

Vier minuten na de hervatting werd het defensie van Versailles gekraakt. Na een uitstekende voorzet van Jordan Lotomba mocht Gouiri aannemen in het zestienmetergebied. Hij legde de bal klaar voor zijn rechter en schoot met de buitenkant hoog door het midden raak: 1-0. De hoop van de bezoekers op een stunt vervloog in de 73ste minuut definitief. Gouiri draaide drie man uit de vijandige defensie dol en legde op de rand van het strafschopgebied klaar voor Dolberg. De Deen had de hoek voor het uitkiezen en verschalkte doelman Dan Delaunay met een bekeken schuiver: 2-0.