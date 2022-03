Slaapverwekkende Milanese derby; droogte Inter neemt absurde vorm aan

Dinsdag, 1 maart 2022 om 22:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:18

De eerste wedstrijd tussen AC Milan en Internazionale in de halve finale van de Coppa Italia heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. Het bleef 0-0 in een teleurstellende editie van de Milanese derby. De return staat voor woensdag 20 april op het programma; de andere halve finale gaat tussen Fiorentina en Juventus. In de Coppa Italia geldt de uitdoelpuntenregel dit seizoen nog wel, dus is een gelijkspel met doelpunten voldoende voor Milan. Inter wist voor de vierde opeenvolgende wedstrijd niet te scoren en wist de laatste 69 doelpogingen niet te verzilveren.

Milan moest het stellen zonder de geschorste Sandro Tonali, die werd vervangen door Ismaël Bennacer. Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Udinese (1-1) kreeg Rade Krunic de voorkeur boven Brahim Díaz, terwijl Alessandro Florenzi en Alexis Saelemakers de plekken van Davide Calabria en Junior Messias innamen. Bij Inter kwamen Lautaro Martínez en Milan Skriniar terug in de ploeg, waardoor Danilo D'Ambrosio en Alexis Sánchez plaatsnamen op de bank. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries behielden hun basisplek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van een spectaculaire derby was geen sprake. Het meest opvallende moment van de eerste helft deed zich voor na twintig minuten, nadat Ivan Perisic een voorzet afleverde bij Edin Dzeko. De spits wilde van dichtbij binnenkoppen, maar Alessio Romagnoli haalde de bal ternauwernood weg voor de doellijn. Zijn ingreep resulteerde in een liesblessure, waardoor hij zich liet vervangen door Pierre Kalulu. Milan was in de eerste tien minuten dreigend via een schot van Saelemakers (redding Samir Handanovic) en een inzet van Theo Hernández die naast zeilde.

Aan het begin van de tweede helft moest Handanovic naar het gras om een schot van Rafael Leão van net buiten het strafschopgebied te pareren. Milan kreeg geen strafschop nadat Skriniar zijn arm om Olivier Giroud heen plaatste en creëerde zelf ook niet veel mogelijkheden. Kalulu voorkwam dat een voorzet van Dumfries terechtkwam bij Dzeko, waardoor het 0-0 bleef. Een opsteker voor Inter was het officiële debuut van Robin Gosens, de zomeraanwinst die vanwege een forse dijbeenblessure niet in actie kwam sinds hij de overstap maakte van Atalanta naar Inter.